Řevničov - Lidé žijící v obcích u rychlostní silnice R6 „Karlovarky" musí ještě nejméně o rok déle snášet hluk, otřásající se zdi jejich domů a smog. Výstavba plánovaných úseků dálnice, a to konkrétně obchvatu obce Lubenec a Řevničova, lesního úseku mezi Novým Strašecím a Řevničovem a dále Řevničovem a Krušovicemi, se totiž nejméně o jeden rok oddálí, a to ještě v tom lepším případě.

Silnice Praha - Karlovy Vary je zatěžující pro občany. | Foto: DENÍK/Michaela Mrzenová

Stavět se mělo podle původních plánů už v letošním roce, avšak bagry nikde zatím ani nehrábly. Starostové dotčených obcí, kteří se už několik let pravidelně scházejí na jednáních s kompetentními osobami a institucemi, jsou rozladěni. Naposledy se sešli u kulatého stolu ještě s odstupujícím hejtmanem Severočeského kraje a zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR.

„Z našeho hlediska to bylo trochu chaotické, protože se nezúčastnil nikdo z nového vedení kraje," řekl za starosty Jiří Petráček, starosta Řevničova na Rakovnicku. Na schůzce i přesto zazněly další alespoň trochu konkrétní termíny. Ředitel úseku výstavby Radek Mátl z ŘSD uvedl, že již zahájili výběrové řízení na dodavatele stavby podle starého zákona o zadávání veřejných zakázek platného do konce září letošního roku.

Stavební povolení

Do března příštího roku by tak měl být znám dodavatel stavby úseků dálnice D6 a bude minimálně podaná žádost o vydání stavebního povolení. V příštím roce po sklizni na polích pak plánuje ŘSD předat staveniště. Následně bude nutná skrývka zeminy a provedení archeologického průzkumu na trase.

„Je to zoufalé, jak se stavba protahuje. Ministr dopravy Dan Ťok na našem jednání s premiérem Sobotkou svatosvatě slíbil, že stavba bude připravena a zahájena v roce 2016. V prosinci 2015 přišlo z EU nové posouzení staveb na životní prostředí EIA. Nakonec na stavby s územním rozhodnutím, které byly prioritou vlády, stačila jen doložka z ministerstva životního prostředí. Bohužel, dodnes není stanovisko o platnosti EIA ministerstvem životního prostředí vydané," zkonstatoval starosta Petráček.

Přitom podklady na to byly dodány do konce října letošního roku. Podle ministerstva životního prostředí by mělo být vše kolem EIA schváleno do konce ledna příštího roku, takže ohledně posouzení vlivu na životní prostředí by nemělo stavbě nic bránit.

Vyvlastnění pozemků

Uvedené termíny, které zazněly na poslední schůzce u kulatého stolu, vypadají slibně, ale starostové obcí to tak růžově nevidí. „Uvidíme, jak to bude dál. V této chvíli se chýlí k závěru výkupy pozemků. Jsou připravené směny pozemků jak fyzických, tak i právnických osob a obcí, které se táhnou už čtyři roky," popisoval situaci Jiří Petráček. V případě rozporu kolem pozemků je připraveno i vyvlastnění pod stavbou.

Určitou nadějí na posun jsou podle starostů parlamentní volby v příštím roce. „Velkým posunem v jednání bylo dostat ve spolupráci s krajem po velkém úsilí stavbu mezi priority vlády. Před tím se všem zdála stavba dálnice zbytečná s tím, že se stavět nebude. Ale stále chybí ten poslední krok. Je to čím dál tím těžkopádnější. I když stavbu mohla pozdržet EIA, ale ostatní už by mělo být připraveno včetně stavebního povolení," mínil Petráček. Peníze na stavbu potřebné dálnice jsou.

