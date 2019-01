Střední Čechy – Prázdniny jsou za rohem! Už máte vybranou dovolenou? Řešíte, kam pojedete na prázdniny? Nebo už snad balíte kufry a vidíte se někde na pláži? Možná byste měli na chvilku zpozornět – sbalená zavazadla jsou jedna věc, ale co sbalená lékárnička?

Ať už vyrážíte kamkoliv, na lékárničku byste rozhodně neměli zapomenout. Můžou totiž nastat situace, kdy se vám může hodit: a nemusí se jednat rovnou o nehody. Lékárnička vám může pomoci od „běžných“ problémů, se kterými se člověk může na dovolené potkat.

Přesto ale Marek Hylebrant, vedoucí krajského školícího centra středočeské záchranky, hovoří o tom, jak lékárničku vybavit větším množstvím obvazů. „To je první věc, také se mohou hodit lepší nůžky, některé špatně stříhají. Pokud je člověk někde v zahraničí, tak by si měl lékárničku vybavit více, kde budou léky k jeho spotřebě. Kromě toho paracetamol, živočišné uhlí, desinfekci, ale to většina lidí s sebou vozí,“ vysvětlil. Platí tak, že pokud užíváte nějaké léky, v cestovní lékárničce pochopitelně mají své místo.

Ideální je podle něj doplnit lékárničku gumovými rukavicemi. Mohou totiž nastat situace, kdy by jeden pár rukavic byl prostě málo. „Jedny v lékárničce bývají, ale ty se mohou roztrhnout a je problém. Ideální je dokoupit klasické gumové rukavice, dát jich do lékárničky víc. Když se něco stane, určitě se budou hodit,“ podotkl.

Pokud člověk jede do oblasti, kde si není jist, jak to bude s možností nákupu různých věcí, vyplatí se vzít si s sebou například repelent proti hmyzu. A pochopitelně také něco, když už si k vaší kůži nějaký hmyz cestu najde i tak. „Hodí se vzít si s sebou třeba fenistil gel, to je antihistaminikum, když nás píchne vosa, včela, nebo jiný bodavý hmyz, dává se lokálně na postižená místa. Určitě je na místě vzít si s sebou i léky na alergii,“ řekl k problematice, kterou jistě zná ze svých dovolených řada lidí.

Co dále? Měli byste zvážit i další výbavu, třeba léky na kašel. „Když nás něco takového přepadne, tak se může hodit přípravek právě na kašel, nebo třeba na zvýšenou teplotu. A pokud hovoříme o těchto problémech, doporučil bych si s sebou vzít také teploměr, abychom mohli zjistit, zda má člověk teplotu,“ řekl k dalším možným problémům.

Pokud míříte třeba za turistikou, jistě se vám budou hodit i další tipy od Marka Hylebranta. Právě při turistice se můžete setkat s oděrkami, puchýři, spálit se na sluníčku a podobně. „Ideální je vzít s sebou jak klasické náplasti, tak i ty na puchýře. Hodit se může i dezinfekce, pak je dobré lékárničku vybavit panthenolem na spáleniny od sluníčka,“ řekl. Pokud míříte do hor, mohlo by se vám hodit elastické obinadlo. „V lékárničce bývá, může se hodit při vymknutí končetiny, součástí obvykle je i trojcípý šátek,“ řekl k výbavě.

Rozhodně byste neměli zapomenout na klasické léky, které se mohou hodit v každé situaci. Ze školních výletů jistě pamatujete na situace, kdy bylo nutné vybavit se například kinedrylem proti cestovní nevolnosti. Takových léků je ale více, které se mohou na cestách hodit. „Ibalgin je klasika, je to lék, který snižuje teplotu, tlumí bolest. Pak tu je kinedryl, který velice dobře funguje na nevolnost. Živočišné uhlí je lék na průjem, může pomoci, pokud má člověk potíže tohoto charakteru,“ dodal.