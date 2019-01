Praha, Střední Čechy /INFOGRAFIKA/ - Nejčastěji lidé utíkají z města kvůli touze po vlastním domku se zahradou. V posledních letech však stoupá zájem také o byty na venkově. Na poptávku už reagují developeři.

Po roce 2000 přibylo v obcích za Prahou 85 tisíc obyvatel. To je skoro tolik, jako mají například Pardubice. „V delším časovém období a v širším vymezení dosáhla pražská suburbanizace skoro 200 tisíc obyvatel,“ uvádí pražský Institut plánování a rozvoje (IPR). Zatímco v roce 2001 žilo na Praze-východ a Praze-západ dohromady 124 tisíc lidí, před rokem už toto území mělo téměř 210 tisíc obyvatel. „Nabobtnal“ také Středočeský kraj, a to zhruba o pětinu na 1,35 milionu lidí. Přírůstek samotné metropole za toho období dosáhl zhruba deseti procent na 1,29 milionu obyvatel.

Podle IPR se lidé za Prahu stěhovali nejvíc v letech 2006 až 2009. „Od té doby dochází k mírnému poklesu migračního salda mezi Prahou a Středočeským krajem, intenzita se snižuje i poslední čtyři roky, kdy výrazně rostly ceny nemovitostí a v mediích se často mluví o tom, jak jsou lidé vyhánění z Prahy do rodinných domů v zázemí. Stále je však patrné, že počet vystěhovalých z Prahy převyšuje počet přistěhovalých,“ popisuje mluvčí IPR Marek Vácha.

Nárůst obyvatel na okrajích metropole

Nejvíc se rozrostly Nupaky, a to z 95 obyvatel v roce 2001 na loňských zhruba 1800. Jen o něco menší boom zažila Květnice, rovněž na Praze-východ. Co se týká absolutního nárůstu, jasně vedou Milovice. Město, kde byl do 90. let vojenský újezd, přivítalo přes sedm tisíc nově příchozích. Podobně je na tom Jesenice, následovaná s větším odstupem Říčany a Hostivicí, Královým Dvorem a Brandýsem nad Labem.

Pražany žene z města několik důvodů. Tím hlavním je dlouhodobě touha po vlastním rodinném domu se zahradou. Podle sociologických šetření, i těch, která si zpracoval IPR, je pro 42 procent pražské populace rodinný dům ideálním typem domova. Lidé také často preferují bydlení na okraji či v zázemí města oproti úplnému a širšímu centru. V posledních letech se kvůli raketovému růstu cen stal mnohde dostupnějším venkovský domek než byt 2+kk v novostavbě nebo činžovním domě v metropoli.

Lidi vede k opuštění Prahy také dopravní dostupnost, tudíž možnost udržet si práci ve městě a bydlet v jeho zázemí. Toto lákadlo už ovšem přestává být realitou. Dopravní infrastruktura se dostala na hranici své kapacity a dojíždějící tráví denně i hodiny v kolonách. V některých obcích také přestává platit tvrzení, že výstavbu podporují, protože jim přináší peníze do rozpočtu. Ten naopak bývá zatížený výdaji na infrastrukturu a občanskou vybavenost.

Developeři staví bytové domy

Kvůli vysokým nákladům na bydlení v metropoli už nejsou za jejími hranicemi v hledáčku jen rodinné domy. Stále víc lidí si pořizuje byty v malých městech i obcích. Na tento trend zareagovali developeři včetně těch, kteří se ještě nedávno soustředili výhradně na Prahu.

Převážně regionální developer PMS Poděbrady vyprodal před dvěma lety najednou hned tři etapy svého bytového projektu v Lysé nad Labem. Odbyt bytů v Berouně i Vysokém Újezdu si aktuálně pochvaluje pražský developer Crestyl. „U obou našich projektů v dojezdové vzdálenosti od metropole se byty prodávají rychleji než řadové domy či pozemky,“ říká obchodní ředitel Viktor Peška. V Berouně teď firma staví najednou obě etapy projektu o celkem 146 bytech a čtyřech desítkách řadovek a dvojdomků.

Společnost Skanska Reality koupila předloni rozsáhlý pozemek pro rezidenční výstavbu v Libčicích nad Vltavou a na sklonku loňského roku investovala rovněž do pozemku pro stavbu stovek bytů v Loděnicích na Berounsku. Jak uvedla, chystá se tak posílit svoji nabídku cenově dostupnějších bytů.