Policisté, stejně jako na mnoha místech také městští či obecní strážníci, se nyní intenzivně zaměřují na kontrolu hřbitovů a k nim přilehlých parkovišť. Varují však návštěvníky, že obezřetní musejí být i oni sami. „Upozorňujeme řidiče, aby nenechávali svá zavazadla, kabelky, elektroniku a cenné věci viditelně ve vnitřním prostoru zaparkovaného vozidla,“ zdůraznila Čermáková.

Vyjmenovala tím největší lákadla, která přímo vybízejí nenechavce číhající na příležitost, aby se do zaparkovaného auta „podívali“. Vyplatí se proto dbát na doporučení, aby v automobilu, byť opouštěném jen „na chvilku“, nezůstalo viditelné žádné z podobných lákadel. „Veškeré věci uložte do zavazadlového prostoru nebo do uzavíratelných přihrádek v palubní desce. Snížíte tím riziko, že právě vaše vozidlo si pachatel vybere,“ radí policistka Čermáková.

Upozorňuje dále, že obezřetnost je nezbytná i přímo při úpravě hrobů. Znamená to nenechávat volně odložené kabelky a cennosti, a to ani na pár okamžiků; i to stačí chmatákům k okradení. Eva Hašlová z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Východ v té souvislosti upozornila, že nenechavci si na hřbitově rádi vyhlédnou zvláště osamělé osoby.

„Zloději se ale vracejí na hřbitovy také po Dušičkách. Kradou z hrobů věnce, vázy, sošky – nebo třeba okrasné kovové předměty. Občanům proto doporučujeme, aby si pořídili fotodokumentaci hrobů pro případ, kdyby došlo k poškození nebo odcizení věcí,“ uvedla Čermáková. Krade se všechno, co se dá snadno zpeněžit – bohužel i urny, dodala Hašlová.

Protože v období kolem Dušiček houstne silniční provoz a na delší trasy se vydávají i sváteční řidiči, aktuální jsou nyní i intenzivnější dopravní kontroly. Zároveň policie připomíná, že ještě více než jindy jsou na silnicích potřebné trpělivost a ohleduplnost k ostatním účastníkům provozu. Ale také opatrnost a obezřetnost, podtrhuje policistka Čermáková s tím, že už přichází čas, kdy řidiče rádo potrápí i počasí.

Minimálně s deštěm či s mlhou, stejně jako s klouzajícím spadaným listím, je nutno počítat ještě předtím, než se své vlády chopí zima. Letos je komplikací i zvýšený počet různých uzavírek, oprav vozovek či objížděk, upozornila Hašlová.

„Je třeba mít také na mysli, že od 1. listopadu je povinností řidiče mít na vozidle zimní typ pneumatik, a to pokud se na pozemní komunikaci bude nacházet souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza nebo to lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat,“ podotkla mluvčí Čermáková.