Dva a čtvrt tisíce volných pozic pro lidi z Ukrajiny. Převažují pomocné práce

Pracovní uplatnění nyní ve středních Čechách hledá množství válečných uprchlíků z Ukrajiny. Na otázku, jakou práci si představují, mají většinou podobnou odpověď: prostě práci. S cílem nespoléhat se na dávky, ale na vlastní výdělek; tedy jde o to nastoupit do zaměstnání. Kam? To je vlastně fuk. Tam, kde to půjde: kde nebudou nutné dokonalé znalost řeči nebo speciální zkušenosti.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Fronta na Úřadu práce v Novodvorské ulici v Praze 4. | Foto: Deník/Lucie Štrachová

Deník zaznamenal třeba případy běženkyň, které našly nejen práci ve středočeských firmách, ale i jimi zajišťované ubytování díky předchozím kontaktům: už tam dříve pracovali jejich blízcí. Podobné vazby má však málokdo – a ne vždy se také ve firmách, kde tradičně pracovníci z Ukrajiny působí, najdou místa vhodná pro lidi z řad nynějších uprchlíků. Řada žen, které mezi dospělými běženci převažují, má pak ještě další představu: ať to není daleko od místa ubytování – a českou kariéru, která třeba ani nebude dlouhá, je nutné co nejideálněji skloubit s péčí o děti (jejichž umístění ve školce či ve škole je zatím často spíš „v řešení“ než realitou). Hledají se tedy možnosti uplatnění typicky vhodné pro ženu-matku, jejíž schopnost dorozumět se není vždy stoprocentní a možnost doložit kvalifikaci spíš problematická. Že právě tohle to bude na dlouho, se ukazuje třeba v mladoboleslavská nemocnici, kde už projevily zájem působit ukrajinská lékařka a zdravotní sestra. I když by je nemocnice ráda využila v jejich specializacích, nabídnout jim zatím může pouze pomocné práce. Než se vše vyřídí papírově, potrvá měsíce. S uplatněním v běžných pozicích by nicméně měla pomoci novinka, kdy Ukrajinci s vízem pro strpění pobytu mohou u nás nyní pracovat bez povolení, jež je jinak pro občany z takzvaných třetích zemí nezbytné. Mají tedy možnost přímo jednat s možnými zaměstnavateli; nepotřebují předkládat další dokumenty nebo využívat zprostředkovatele. Uprchlíci žádají o podporu a hledají zaměstnání. Na úřadech práce je rušno Vhodná místa nicméně najít lze, a to i v těch regionech středních Čech, kde pracovní trh není zrovna z největších. Deníku to potvrdila ředitelka rakovnického pracoviště úřadu práce Jitka Ledvinová. Připomněla, že její tým má k dispozici adresář firem nabízejících volné pozice, který se každým dnem mění a doplňuje – a nechybí ani místa vhodná pro zaměstnání uprchlíků. „Ve srovnání s jinými okresy jich ovšem nemáme tolik jako Beroun, Kladno, Praha-východ či Praha-západ. Nabídky jsou, ale ne v takovém množství, jaké bychom potřebovali,“ sdělila ředitelka. U sousedů v Berouně pobočka úřadu práce evidovala v pátek 14 nabídek zaměstnavatelů, které jsou přímo cílené na uprchlíky z Ukrajiny. K mání jsou jak dělnické pozice v papírenském průmyslu, tak i místa v pohostinství – například barmanka či servírka – dále pak práce pomocné síly v kuchyni. Ukrajinci se také mohou uplatnit například v administrativě pro spediční firmu. Obzvlášť dynamický je ve středních Čechách pracovní trh na Praze-východ, kde je dlouhodobě evidováno nejvíce nabízených volných míst. Podle nejnovějších veřejně dostupných dat jich bylo na sklonku února 16 391, o 349 více než v lednu, přičemž současně bylo v okrese hlášeno 1418 uchazečů o zaměstnání (což odpovídá míře nezaměstnanosti vyčíslené na rekordně nízkých 1,17 procenta). Mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková Deníku sdělila, že zdejší zaměstnavatelé nabízejí pro občany Ukrajiny místa pomocníků v zahradnictví, uklízečů, kuchařů, obsluhy strojů na výrobu potravin nebo třeba pomocných skladníků. „Jde tedy o profese, kde není vysoký požadavek na znalost češtiny,“ konstatovala. A Beránková doplňuje, že nabízeny jsou i náročnější pozice: „Místa pro kvalifikované pracovníky ve zdravotnictví, farmacii, pro laboranty – kde zaměstnavatelé už znalost jazyka požadují.“ Větší uplatnění pro ruce Beránková Deníku sdělila, že regionální pracoviště úřadu práce jsou v úzkém kontaktu se zaměstnavateli, kteří nabízejí volná pracovní místa pro cizince – a oslovuje další, zda nemají zájem zaměstnat občany Ukrajiny. Také samotní zaměstnavatelé se aktivně obracejí na kontaktní pracoviště a hlásí nová místa. „V současné době eviduje Úřad práce ČR v rámci Středočeského kraje přes 2,3 tisíce takových pozic, například pro obsluhu vysokozdvižných vozíků nebo strojů na výrobu potravin nebo třeba pro pokojské a uklízeče, ale také ve zdravotnictví či službách,“ připomněla s tím, že nabídka se každým dnem rozrůstá. „Jedná se o nově hlášená pracovní místa od vypuknutí krize na Ukrajině a určená této skupině klientů,“ poznamenala. Upozornila, že ke konci února zaměstnavatelé ve Středočeském kraji nabízeli 67 384 volných pracovních míst. „V rámci ještě lepší koordinace při pracovním umísťování běženců spolupracuje Úřad práce ČR i s dalšími partnery z oblasti trhu práce,“ uvedla. Po vhodných uprchlících s pedagogickým vzděláním se také rozhlížejí města, která hledají řešení pro zajištění školní docházky dětí z Ukrajiny. Kauza Čapí hnízdo: Státní zástupce Šaroch podal žalobu na Babiše a Nagyovou Velké možnosti pro uplatnění uprchlíků na trhu práce ve středních Čechách vidí hejtmanka Petra Pecková (STAN). Plyne to z jejích slov pronesených v neděli v rámci televizní debaty Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS, jež následně zveřejnila i na sociálních sítích. „Musíme pracovat s uprchlíky a zaměstnavateli. Propojovat možnosti ubytování a pracovní místa, kterých máme v kraji dlouhodobě neobsazených desítky tisíc,“ konstatovala. Odkázala na fakt, že koncem února bylo v kraji nabízeno 67 tisíc volných pozic – přičemž v případě více než 57 tisíc z nich hejtmanka míní, že šlo o místa vhodná i pro cizince. Podle Peckové je zásadní spolupráce kraje s úřadem práce i hospodářkou komorou: od jejích výsledků si slibuje nejen lepší uplatnění uprchlíků na trhu práce – a v souvislosti s tím také jejich výhodnější rozmístění v rámci regionu.