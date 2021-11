Automobilka Škoda Auto oznámila, že se stala partnerem českého zastoupení. Generální komisař zastoupení České republiky Jiří František Potužník tak po dobu trvání výstavy ve Spojených arabských emirátech dostal k dispozici plně elektrický vůz Škoda Enyaq Sportline iV. Zapadá to ostatně do aktuální linie a cílů firmy: automobilka klade důraz na udržitelnost – a právě zaměření na udržitelnost společně s mobilitou patří k hlavním tématům světové výstavy.

Víc vidět v rámci světové výstavy ale nebude jen jedna bílá škodovka, nýbrž celá Škodovka. Plyne to ze slov člena představenstva firmy odpovědného za oblast prodeje a marketingu Martina Jahna. „Jako partner českého zastoupení budeme mít příležitost prezentovat naši společnost celosvětovému publiku na mezinárodní scéně,“ zdůraznil – přičemž se ztotožňuje s hlavním mottem dubajského Expa: Connecting Minds, Creating the Future. Takový je prý i směr firemní strategie Škody Auto. „Právě proto prezentujeme vůz Enyaq iV na Všeobecné světové výstavě Expo v tomto regionu vůbec poprvé, čímž podtrhujeme svůj jasný závazek vůči elektrifikované budoucnosti individuální mobility,“ konstatoval Jahn.

Generální komisař Potužník doplnil, že elektromobil, který za sebou nenechává uhlíkovou stopu ani při výrobě, ani při provozu, pokud využívá zelenou energii, dokonale zapadá do národní expozice Country for the Future. „A pro mne osobně je důležité i to, že Enyaq iV je nejen chytré, ale i krásné auto – pro inovativní technologie a vizionářský design se ostatně světové výstavy začaly konat,“ nešetřil Potužník slovy obdivu. K dispozici dostal plně elektrické SUV, které je prvním modelem automobilky, k němuž výrobce dodává zákazníkům i ujištění, že jde o auto s uhlíkově neutrální bilancí.

Škoda Auto se hlásí k tomu, že do roku 2030 přejde na uhlíkově neutrální výrobu ve všech svých českých a indických závodech. V závislosti na rozvoji trhu také společnost hodlá usilovat o to, aby podíl plně elektrických modelů na prodejích značky Škoda v Evropě činil 50 až 70 procent, připomněl vedoucí komunikace podniku Tomáš Kotera. „Do roku 2030 bude produktové portfolio obsahovat nejméně tři další elektromobily,“ upozornil na plánovaný rozvoj v této oblasti.