Burácející nebe nad Pardubicemi? Za hluk nemohla bouřka, ale bojové letouny, které se na léto opět usídlily v Pardubicích. Jedenáct letounů dosedlo během úterního dopoledne na pardubické letiště, kde stráví tři týdny, než bude zprovozněno jejich domovské letiště v Čáslavi. Tam nyní probíhá plánovaná technické odstávka řídící věže, údržba zpevněných ploch a práce spojené s budováním nové infrastruktury.

Původně mělo letounů přiletět dvanáct, jedno letadlo ale nevzlétlo. „Jeden letoun zůstal kvůli technické závadě v Čáslavi a do Pardubic poletí, jakmile bude odstraněna,“ řekl Marek Maxim Švancara z 21. základny taktického letectva.

Pardubické letiště poskytne azyl šesti letounům JAS-39 Gripen a stejnému počtu bitevníků L-159 ALCA, do Pardubic se přesunul také zabezpečovací personál, který je tvořen 80 lidmi. „Přesun techniky a personálu zpět na mateřskou základnu je plánován na 27. července,“ řekla mluvčí letecké základny v Čáslavi Hana Havrdová.

Ve vzduchu bude gripeny možné zahlédnout a především slyšet od úterý do čtvrtka od 9 do 23 hodin, v pátek pak od 9 do 14 hodin.

OSTRÝ START POVOLEN KDYKOLI

Dva letouny, které budou sloužit pro nepřetržitou hotovost, tedy ochranu vzdušného prostoru, budou provádět jeden až dva cvičné lety denně. Pokud ale dojde k narušení vzdušného prostoru, případně pokud nebude nějaké letadlo odpovídat či náhle změní kurz, dostanou piloti dvou hotovostních letounů JAS-39 Gripen povel k ostrému letu, což znamená že nehledě na denní dobu musí do 15 minut vzlétnout.

Gripeny a alcy chod pardubického letiště nijak nenaruší. „Řídící letového provozu dokáží zkoordinovat jak výcvik Centra leteckého výcviku, civilní lety East Bohemian Airport, tak i Čáslavi. Provoz sice bude silnější, ale nijak nás to neomezí,“ zhodnotil zástupce velitele Správy letiště Pardubice Ladislav Hrabala.

V PARDUBICÍCH JEN VZLÉTNOU A PŘISTANOU

Chtělo by se říci, že lidé jsou na gripeny v Pardubicích již zvyklí, jelikož sem zamíří při každé odstávce čáslavského letiště. Přesto jejich působení na Letišti Pardubice rozdělí lidi vždy minimálně na dva tábory, mezi něž patří ti, kteří při zvuku letadla hledají na obloze jeho obrysy, a ti, kteří se s hlasitým rámusem, jenž bojové letouny vydávají, jen těžko smiřují.

„Odpůrci si často myslí, že dochází k porušení letových hladin, že piloti létají nízko nebo mimo povolenou dobu, to se ale neděje. V letounech jsou zapisovače, které jsou schopné říct, kdy a v jaké výšce letadlo bylo, takže si piloti nedovolí letět v nižší letové hladině jenom pro to, aby se někde předvedli,“ dodal Hrabala.

Letadla navíc v Pardubicích budou jen vzlétat a přistávat, cvičení se uskuteční v jejich standardním letovém prostoru, tedy mimo ten pardubický.