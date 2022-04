FOTO: Pěší v Sázavě budou přecházet řeku téměř dva roky jen po lávce

Zhruba do poloviny května potrvá montáž provizorního ocelového mostu. Ten na dva roky nahradí ten současný železobetonový most z roku 1977, jehož demolice je plánovaná na přelom května a června. V tu dobu už po mostě neprojde žádný chodec. A to ani po tom provizorním.

Z montáže provizorního ocelového mostu přes řeku v Sázavě. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Na staveniště budou mít pěší vstup zakázaný, totéž bude platit i o vstupu na most dočasný. Na něm sice stavebník vybuduje takzvanou manipulační lávku, ale ta poslouží jen pro případnou údržbu konstrukce. Jedinou spojnicí pravého s levým břehem řeky tak bude lávka pod sázavským klášterem. Stavbu nového mostu provede společnost TAQ. Ta zakázku v hodnotě 79 milionů korun získala veřejné soutěži Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS). Jak za společnost potvrdil vedoucí oblasti dopravních staveb Jan Čikara, provizorium vzniká především proto, že je v sázavském údolí velmi obtížné vytyčit objízdnou trasu. „Montáži provizorního mostu byla zahájena v únoru a předcházela jí důsledná projekční příprava. U řeky se totiž nacházejí velmi složité geologické podmínky,“ připomněl. Pro stavbu dočasného mostu bylo podle jeho vyjádření zapotřebí zpevnění cest na ostrově. Právě díky tomu a také příhodnému stavu řeky s nízkým průtokem, tam mohl dojet i autojeřáb. OBRAZEM: Kraj buduje v Sázavě provizorní most Pro vznik provizoria stavebník využil mimo jiné historickou nábřežní opěru původního sázavského mostu. Na pravém břehu pak vytvoří zhutněný násep, díky němuž se z mostu doprava plynule napojí na silnici II/110. Současný železobetonový most má dlouhodobě nevyhovující technický stav, proto správce objektu, KSÚS Středočeského kraje, rozhodl o jeho odstranění a náhradě konstrukcí novou. „Samotná demolice bude poměrně složitou odbornou operací. Most se nachází nad řekou a není možné, aby při jeho bourání došlo k nějaké ekologické zátěži,“ tvrdí Petra Kučerová, mluvčí KSÚS. Jan Čikara k tomu dodal, že nosníky mostu nebudou snášet těžkotonážní jeřáby, ale dojde k jejich destrukci. Tu zvládnou hydraulické nůžky a sbíjecí kladiva na bagrech. OBRAZEM: Začíná vodácká sezona. Sázava bude odemčena pečeným klíčem Demolici bude předcházet sběr vodních živočichů, jako jsou škeble říční, a celý proces bude probíhat pod dohledem životního prostředí. Hladký průběh bourání navíc bude muset firma zajistit také s ohledem na provoz vodáků po řece. Na stavbu nového mostu má společnost 24 měsíců od převzetí staveniště, k tomu došlo v únoru. Letos podle Jana Čikary dojde k demolici starého mostu a založení spodní stavby. „Napřesrok pak vyhotovíme vrchní stavbu a most zprovozníme,“ ujistil. Než se tak stane, veškerá doprava bude vedena po provizoriu a jednosměrně. Hladký provoz zajistí trojice semaforů. Jeden bude na pravém břehu Sázavy, dva pak na levém na příjezdu k mostu od dálnice D1 a od centra města. Provizorní most unese i kamiony do hmotnosti 41 tun.