FOTO: Pomozte zmapovat vetřelce v české přírodě, vybízejí veřejnost biologové

Zahlédnout během víkendu v přírodě rostlinu nebo živočicha, kteří do naší krajiny nepatří, stačí k tomu, aby všímaví lidé mohli pomoci vědcům. Připomíná to Mirka Dvořáková z Botanického ústavu Akademie věd ČR, jenž sídlí v Průhonicích. Od pátku 20. května do neděle se v České republice odehraje akce typu bioblitz: v rámci programu občanské vědy se veřejnost může zapojit do mapování invazních druhů živočichů a rostlin.

Invazní druh živočicha. | Foto: archiv Botanického ústavu Akademie věd ČR