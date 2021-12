Ne náhodou právě nyní. „V prosinci si připomínáme 150 let od Kotěrova narození,“ upozornila Dlouhá na kulaté výročí. S poznámkou, že za architektonickými skvosty, na kterých se podepsala jeho ruka, je možné vyrazit třeba do Ratboře na Kolínsku, Roztok a Černošic na Praze-západ, Králova Dvora u Berouna i k Sedlčanům v příbramském okrese. „Mnohá díla si lze prohlédnout pouze zpoza plotu, nic to ovšem nemění na jejich velikosti a důležitosti,“ poznamenala Dlouhá.