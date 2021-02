Potenciálně se takovéto rozhodnutí může dotknout i dalších středních škol. Sám soudce, který případ rozhodoval, totiž připustil, že ačkoli se verdikt váže pouze k danému gymnáziu, dal by se aplikovat i jinde.

Deník proto zjišťoval, jak se na soudní rozhodnutí i případné rychlé otevření škol dívají ředitelé středních škol v kraji.

Většina ředitelů nepovažuje rozhodnutí soudu za příliš šťastné, ale pokud by se rozsudek týkal jich, nezbývalo by jim než se podřídit.

„Pokud by soud takové rozhodnutí vydal, samozřejmě bychom se mu podřídili. Ale za současné situace to nepovažuji za dobré řešení. Podle mého názoru se chtějí aktéři zmiňovaného případu jen zviditelnit a jen to jitří emoce,“ uvedla ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Nymburce Dagmar Sitná.

Podobně to vidí její kolegyně z Benešova. „Domnívám se, že soudní vynucování otevření školy je v současné zhoršující se situaci zbytečný precedens. Analogicky by proto mělo dojít k otevření všech škol, a to by mohlo být hodně nebezpečné,“ řekla ředitelka Střední zemědělské školy a Vyšší odborné školy Benešov Ivana Dobešová.

„Pochopitelně, soud, který rozhodl, se choval právně,“ doplnila ředitelka Sportovního gymnázia Kladno Květoslava Havlůjová.

Ukázka nekoncepčnosti

Mezi řediteli se objevuje i názor, že rozsudek ukazuje na to, jak nekoncepčně se s uzavíráním škol zachází. „Já v tom rozhodnutí vidím zásadní problém vlády, která asi nepostupuje podle zákonů. Rozhodnutí ukazuje na další z mnoha pochybení naší vlády,“ řekl ředitel mladoboleslavské Integrované střední školy Na Karmeli Štefan Klíma.

Ředitel Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce Jiří Kuhn má pro kroky soudu pochopení. „Jsem rád, že dotyčný našel odvahu k takovému verdiktu. I jako laik jsem měl pocit, že některé kroky vlády ohledně nouzového stavu jsou neústavní a my se samozřejmě ústavou a zákony musíme řídit. Doufám, že vláda a ministerstvo zdravotnictví situaci ošetří tak, aby bylo právně všechno v pořádku,“ konstatoval Jiří Kuhn.

„Nejsem právník, rozhodnutí soudu je jistě založeno na nějakých důkazech, stejně tak kasační stížnost bude obsahovat protiargumenty, proč je škola zavřená. Nicméně mi to celé připadá hodně přitažené za vlasy!“ přidal se ředitel Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře Vladislav Slavíček.

Že se vláda měla školami zabývat o dost dříve si myslí ředitel Masarykovy obchodní akademie Rakovník Emanuel Vambera. "Vláda měla něco dělat už na podzim, protože tohle honění na poslední chvíli, shánění testů, zajištění logistiky, to není dobré pro školy ani pro studenty."

„Není zásoba respirátorů, nemáme testy…“

Ačkoli by školy rády zase přivítaly studenty a učně v učebnách a dílnách, chtěli by jejich ředitelé spíše jasnou koncepci a před překotným otevřením škol varují. Ředitel Gymnázia Kolín Ivo Zachař pro zahájení prezenční výuky není. „Zahájit prezenční výuku za současné situace, kdy denní přírůstky nakažených jsou kolem 12 tisíc i více a kolem 200 zemřelých, není správná cesta. Navíc v naší situaci máme vyšší průměrný věk pedagogů. Neumím si to představit. Není zásoba respirátorů, nemáme testy, navíc antigenní testy vykazují značnou chybovost. Distanční výuka u nás probíhá kvalitně, ani maturanti nejsou ohroženi,“ uvedl.

"Určitě by bylo příhodné, aby se studenti vrátili do lavic, ale současný trend vývoje situace v naší zemi není ideální na to, aby tomu tak bylo, a musím i říci, že tím, jak se posouvá termín nástupu čtvrtých ročníků do školy a jak se blíží termín maturitních zkoušek, možná by bylo i lepší nechat čtvrťáky doma," komentoval situaci rakovnický ředitel Vambera.

„Osobně bych uvítala seriózní informace o tom, v jakém režimu se postupně budou žáci vracet do škol a kdy budou očkovaní učitelé. Považuji za velmi nešťastné, že se žáci v současné době nemohou vzdělávat,“ řekla zase Dagmar Sitná z Nymburka.

Podobně reagovala i ředitelka kladenského gymnázia Havlůjová. „V září bych vám řekla něco docela jiného, než dnes, ale vzhledem k tomu, že epidemiologická situace není dobrá a jsme na tom nejhůře v Evropě, v současné době rozhodně nejsem pro otevření škol, dokud situace nebude srovnaná. Musí se hlavně testovat, musí se očkovat a pak budeme i my rádi, až budeme moci začít normálně učit. Nemá cenu teď děti a studenty tahat do školy a něco zkoušet.“

Začněte očkovat!

Stejně jako Havlůjová, vidí ostatní ředitelé jako nutnou podmínku hlavně očkování zaměstnanců. „Řeší se takový nesmysl řeší, místo toho, aby se už konečně naočkovali zaměstnanci ve školství a začaly se otevírat školy. A to hlavně nejdříve na 1. stupni ZŠ, maturanti by klidně mohli ještě chvíli počkat. Ti se totiž už umí připravovat sami, ale lituji učitele a rodiče dětí od 3. tříd výše," uvedl ředitel kutnohorského gymnázia Slavíček.

„Zdravotní situace momentálně není taková, aby se všichni žáci hned vrátili do školy. Pokud by došlo k soudnímu rozhodnutí o okamžitém návratu žáků do škol, mám jako ředitel své pravomoci a všechny žáky bych do školy nepustil. Tím nechci říci, že bych byl proti návratu žáků do škol. Pokud by byly dodržovány určité podmínky, jako je testování, a také očkování učitelů, pak si myslím, že alespoň maturitní ročníky by se do tříd vrátit mohly. Ale pouze za dodržení zmíněných podmínek,“ uvedl Jiří Kuhn, ředitel Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce.

A očkování vyhlíží i v Hlinkách na Berounsku. „Chápu ty souvislosti, ale v této době to moc nevítám. Asi někdy před měsícem ta situace byla dost odlišná, to by možná i šlo, ale momentálně to není dobrý nápad. Ono to je dost těžké pro nás pro všechny, ale nemyslím si, že je moudré vystavovat učitelé a žáky takovému riziku. Od soboty se učitelé budou moct registrovat na očkování, tak snad to pak bude lepší. Ale jinak jsem úplně zhrozena z toho, jak ty počty nakažených rostou,“ řekla ředitelka tamní Střední odborné školy a učiliště Eva Jakubová.

Ředitel mladoboleslavské školy Na Karmeli Štefan Klíma by dokonce už v tomto školním roce učebny neotevíral a je i pro odložení maturity. „Návrat studentů považuji za ohrožení zdraví a životů jejich, pedagogů i rodin všech účastníků výuky, zvláště s přihlédnutím k britské mutaci covidu.“