Odkoupení chaty v Kersku na Nymbursku, v níž po tři desetiletí pobýval spisovatel Bohumil Hrabal a právě zde vytvořil svá nejznámější literární díla, odsouhlasili v pondělí středočeští zastupitelé. Za nemovitost, jejíž takzvaná cena obvyklá byla vyčíslena na 5,8 milionu korun, zaplatí soukromým vlastníkům 9,9 milionu korun.

Pohled na Hrabalovu chatu ze zadní části pozemku. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Krajský radní Václav Švenda v té souvislosti upozornil, že nemovitost má vedle finanční hodnoty také významnou hodnotu kulturně historickou. Potvrzuje ji i znalecký posudek, který si kraj nechal vypracovat. Švenda navíc připomněl, že provozování Hrabalova památníku, který zde kraj plánuje otevřít pro veřejnost v roce 2023, skvěle zapadne do koncepce do koncepce Polabského muzea; to funguje jako jedna z krajských příspěvkových organizací.