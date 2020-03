Říká se, že veselá mysl je půl zdraví. Jak postupovat, aby si člověk zachovával veselou mysl za situace, kdy musel zcela změnit své zvyky i způsob života – a ze všech stran se na něj valí nepříznivé informace: počet onemocnění stoupá, chybí ochranné prostředky, nemá se zbytečně vycházet?

Zachovat si i ve složité životní situaci pozitivní nastavení je velmi důležité. Jedna z věcí, která nás v tom může podpořit, jsou správné informace. Důležité je informace mít, ale současně si hlídat jejich přiměřenost a důvěryhodnost. Je dobré vyhledávat oficiální zdroje, například weby ministerstev, a nastavit si pro sebe vhodnou míru sledování informací. Dozvídáme se určitě o řadě komplikací, ale slyšíme také lidské o solidaritě a vzájemné pomoci. Máme odborníky, kteří se snaží řešit vzniklou situaci co nejlépe, máme velmi dobře fungující systém IZS, dostáváme srozumitelné informace k tomu, jak postupovat. I když je situace vážná, řeší se – a my k řešení můžeme přispět svým odpovědným jednáním. Řadu věcí nezměníme, ale nerezignujme na to, co máme ve svých rukou.

Jako logické doporučení se nabízí využít čas k rozmanitým činnostem: přečíst si dlouho odkládanou knížku, zkusit uvařit nové jídlo, třeba se naučit vykládat karty. Může to pomoci?

Náš život by se neměl zastavit nebo omezit jen na témata související s koronavirem. Omezení, ke kterým dochází, musíme akceptovat, ale to neznamená, že bychom se kvůli tomu měli přestat radovat a těšit ze života. Navzdory všemu můžeme stále dobře prožívat dny, které máme, a pořád máme dostatek možností, jak si je zpříjemnit, ale také je prožít smysluplně a užitečně. Můžeme být aktivní, naučit se něco nového, uspořádat si fotografie, hrát s dětmi hry, udělat si třeba jarní úklid doma nebo v šatníku, nebo naopak víc relaxovat, číst, podívat se na film, poslouchat hudbu. Žádný den se nám nevrátí zpět a je na nás, jak ho prožijeme. A vědomí, že toto mám ve svých rukou, že toto všechno můžu, nám pomáhá.

Pochyb a cvičení se doporučuje i pro dobrou náladu. Lze doporučit i nějaké domácí cvičení pro povznesení kondice ducha? Snad křížovky, hlavolamy i rébusy, jak by snad mohlo leckoho napadnout?

Je důležité, aby každý dělal to, co jemu vyhovuje. Můžeme se inspirovat u ostatních, ale pokud nám nějaká činnost nevyhovuje, hledejme si spíše to, co nám bude přinášet radost. Řada aktivit se nabízí on-line formou; když nemůžeme do tělocvičny, lze si zacvičit i doma.

Hodně lidí se nyní ocitá v nezvyklé situaci: se svými blízkými jsou v kontaktu celé dny, navíc často s potřebou pracovat v rámci home office. Nezbytná je ohleduplnost – existuje ale nějaký „psychologický trik“, který by mohl pomoci? Třeba častěji používat slova jako „prosím“ „děkuji“ „smím“ „miluji“? Nebo si například společně zanadávat na poměry?

Je dobré si nastavit režim společného fungování a řád. Sestavit si denní/týdenní partnerský nebo rodinný plán, sepsat si hlavní body, naplánovat si čas. Odložit řešení konfliktů na později, mít čas pro sebe – i pro druhého. Zaměřit se na zdravý životní styl, dostatek spánku, zdravou stravu, cvičení; nepřehánět to s alkoholem.