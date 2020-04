ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Úkolem týmu je připravit ekonomická opatření na úrovni krajského rozpočtu a opatření, která kraj navrhne vládě České republiky,“ vysvětlila. S tím, že do čela tohoto týmu jmenovala svého náměstka Gabriela Kovácse (ANO), jenž má v radě kraje na starost oblast financí.

Jako další významné členy připomněla viceprezidentku Hospodářské komory ČR Irenu Bartoňovou Pálkovou, ředitele Středočeského inovačního centra Marka Špoka a experta na R&D (neboli specialistu na oblast výzkumu a vývoje) Arnošta Markse.

Zájem o vědu a výzkum

Vedení kraje má za to, že současná krizová situace nabídne i řadu investičních příležitostí. Přímo obrovský potenciál prý také otevírá oblast inovací. Hejtmanka v té souvislosti připomněla aktivity SIC – Středočeského inovačního centra.

„Tvoří celou řadu projektů ve spolupráci s domácími i zahraničními partnery. Podporuje podnikatele v regionu, disponuje týmem odborníků, kteří se dlouhodobě věnují mapování služeb a technologií ve středočeských firmách a výzkumných centrech,“ připomněla hejtmanka aktivity, které nabízejí velké naděje.

Naději dávají investice

Zcela klíčové by pro zmírnění ekonomických dopadů koronavirové krize ve středních Čechách měly být podle Jermanové krajské investice. Již před týdnem, ve čtvrtek 26. března, připomněla, že její tým bude chtít jednat s vládou o zajištění většího množství peněz – s tím, že právě krajské investice ekonomiku v regionu „nakopnou“. Finance od státu chce získat jak pro významné navýšení investic do krajské infrastruktury, tak pro podporu obcí a obecní infrastruktury.

Věří, že na startovní čáře je pozice kraje velmi příznivá. „Jsme připraveni, máme velmi dobře naplněn zásobník projektů,“ konstatovala s odkazem na to, že jen v oblasti dopravy jsou nachystané projekty, jejichž uskutečnění čeká na peníze, za devět miliard korun.

Méně nul, avšak nikoli menší význam, pak mají záměry z jiných oborů: v oblastech školství (439 milionů korun), kultury a památkové péče (310 milionů), zdravotnictví (224), v sociálních službách (70). „Velkou příležitost vidím také v životním prostředí. Je jasné, že budeme čelit i dalším krizovým situacím, například v oblasti vodních zdrojů. Chceme na ně být připraveni,“ konstatovala hejtmanka.

K dalšímu „nakopnutí“ by měl přispět také dlouhodobý investiční úvěr v objemu pěti miliard korun, při jehož dojednávání kraj spěje do finále. Počítá se s tím, že tyto peníze, s jejichž utrácením se podle plánů začne ještě v letošním roce, mají být rovněž zacíleny na výstavbu silnic a investice do nemocnic; pak ještě na oblasti sociální a sportu. Rovněž tyto investice by měly podpořit hospodářský růst a vytvářet pracovní místa.

Vzniká řada dalších týmů

Pro nově vzniklý středočeský tým krizového plánování ekonomických opatření se nabízejí rovněž možnosti spolupráce s dalšími vznikajícími uskupeními podobného zaměření. Jak v dalších regionech, tak i na celostátní úrovni. Shodou okolností rovněž ve středu se objevily třeba informace o vnikající neformální iniciativě KoroNERV-20, zcela zjevně odkazující jak na označení onemocnění Covid-19, které koronavirus vyvolává, tak na krizovou alternativu k Národní ekonomické radě vlády, která funguje jako oficiální poradní orgán kabinetu.

V jejím rámci by podle zatím dostupných informací měli působit přední ekonomové (ale třeba i experti ze školské oblasti) hledající společně řešení, jak provést hospodářství krizí a dostat zemi na cestu k prosperitě; někteří z nich už nyní spolupracují s Ústředním krizovým štábem. Třeba i kontakty s takovýmito týmy by středočeské pracovní skupině mohly nabídnout cenné podněty.