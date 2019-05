Jak se postavit kůrovci, radí kraj přes internet

Střední Čechy – Co dělat a kam se obrátit? Odpověď drobným vlastníkům lesů ve středních Čechách, do jejichž porostů zasáhla stále se šířící kůrovcová kalamita (stejně jako těm, jimž zatím pouze hrozí, že dosud kvalitní les by lýkožrout smrkový mohl znehodnotit), nabízí kraj prostřednictvím svých webových stránek.

Základní údaje jsou soustředěny na www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/lesnictvi-kurovec, přičemž tato stránka obsahuje i další odkazy. Například přesměrování na podrobnější rady a doporučení odborníků na www.nekrmbrouka.cz. Nechybí ani informace o možnosti získat finanční podporu. Prostřednictvím krajského úřadu lze získat dotace například na asanace (čili ošetření pokáceného kůrovcového dříví, které nestačí jen z lesa odvézt; tím by se kůrovec mohl jen dále rozšiřovat), na zalesňování, budování oplocenek a podobně. V boji s lýkožroutem se tak k zasvěceným informacím mohou snadno dostat i lidé, kteří les získali třeba dědictvím a jejich představy o tom, jak v něm hospodařit, jsou poměrně mlhavé. Nemusejí tedy spoléhat jen na to, co povídá soused o tom, že slyšel, jak Franta o „broukovi" vykládal v hospodě. A snažit se zasáhnout ještě dřív, než bude nutno ve velkém řešit otázku, co s kalamitním dřevem. Informační materiály týkající se kůrovcové kalamity přitom nejsou samoúčelné. V souvislosti s řáděním lýkožrouta totiž majitelům nezbývá, aby se o své lesy začali více starat a zajišťovat daleko rozsáhlejší péči, než byli mnozí zvyklí dosud. Okřídlené slova „roste jako dříví v lese", čímž je míněno bez velké starostlivosti, za nynější situace přestávají platit. Potvrzuje to i náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD). „Vyzýváme vlastníky a další lesnicky zainteresované subjekty, aby v důsledku zvýšeného výskytu lýkožrouta smrkového, lýkožrouta severského a lýkožrouta lesklého podpořili snahu zachovat lesy nejen ve Středočeském kraji – a k tomuto problému přistoupili s péčí řádných hospodářů," připomněl Petera, že bojovat je třeba hned se třemi druhy kůrovců. I když jsou nepřátelé rozdílní, metody, jek se s nimi vypořádat, zůstávají stejné. Základem je být v kontaktu s odborným lesním hospodářem, který v dané lokalitě působí. Spojení lze případně získat na radnici blízkého většího města – konkrétně u místně příslušného orgánu státní správy lesů takzvané obce s rozšířenou působností. Laiky možná překvapí, že tímto „hajným" je leckde žena. Jednat rychle a účinně Základní doporučení krajského úřadu zní: zajímat se o svůj les celoročně – a při odhalení stromů napadených škůdci zajistit včasné vytěžení takového dřeva a jeho bezodkladnou asanaci (ošetření vedoucí k úhynu larev, čehož lze docílit třeba chemickým postřikem, ale i oloupáním kůry). Na rozdíl od dosavadních zvyklostí je třeba vyhledávat právě čerstvě napadené živé stromy a nikoli se soustředit na souše; ty jsou již mrtvé, a tak riziko z hlediska šíření kůrovce nepředstavují. Při asanaci však nelze zapomínat ani na polomy a vývraty, pokud jsou čerstvé (a mají tedy ještě zelené jehličí). Ty kůrovce přitahují jako magnet – a mohou se stát jeho líhní.

Autor: Milan Holakovský