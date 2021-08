Plyne to z odpovědi krajského radního pro oblast veřejné dopravy Petra Boreckého (STAN) na středeční dotaz Deníku. Zatím je jisté, že o lokálkách se jedná, a to minimálně za účasti zástupců kraje, ministerstva dopravy a Správy železnic.

Právě tato schůzka se uskutečnila ve středu odpoledne. Domluvena byla poté, co se v reakci na oznámení o plánech krajských radních rozpoutaly polemiky na sociálních sítích, nespokojení starostové psali dopisy a vydávali prohlášení, lidé podepisovali petici a konaly se i protestní shromáždění či debaty, kam zachování provozu na lokálních tratích opakovaně přijeli podpořit i ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) a generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Kraj a stát jednají o změně financování

Informaci o tom, co konkrétního ze středeční neveřejné schůzky vzešlo, Deník od jejích účastníků zatím nezískal. Jisté je, že budoucnost lokálek je téma, o němž se ještě dále jedná. Tak lze alespoň rozumět vyjádření, které vpodvečer na twitterovém profilu krajského úřadu i svém vlastním zveřejnil právě radní Borecký. „Ministerstvo dopravy a Středočeský kraj otevírají debatu o lokálních tratích a chtějí společně vést jednání o změnách smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy z roku 2016 v rámci Asociace krajů,“ shrnul, o čem byla řeč.

Přijdou od ministerstva potřebné peníze?

Zatím neexistuje – alespoň oficiálně – jednoduchá odpověď na jednoduchou otázku: platí ještě plány na rušení lokálek, což by kraji mělo přinést předpokládané úspory vyčíslené na 52,2 milionu korun? Čekat na jasné stanovisko však už asi nebude třeba dlouho. Že by konečné rozhodnutí mělo padnout skutečně v nejbližší době, potvrzují i slova ministra Havlíčka. Ten Deníku potvrdil, že právě nyní se dokončuje finální podoba jízdních řádů, které začnou platit v prosinci – a zanášet do nich větší změny v době na přelomu srpna a září se prý ještě stihnout dá, ale už je to „na hraně“.

Borecký slibuje, že více by mělo být známo počátkem příštího týdne, možná už v pondělí. Do té doby ale na základě džentlmenské dohody mezi účastníky středečního jednání nelze ani naznačovat, kudy se ubírají aktuální úvahy. Dá se tak jen zopakovat jeho dřívější vyjádření, že o zachování provozu na lokálních tratách by bylo možné uvažovat v případě, že kraj dostane víc peněz od státu.