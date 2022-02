Původně krajští radní navrhovali, aby byl dar poslán organizaci Člověk s tísni, což podle slov hejtmanky Petry Peckové (STAN) vycházelo z konzultace se zástupci ministerstev vnitra, zahraničních věcí i obrany. Náměstek hejtmanky Věslav Michalik (STAN) nicméně upozornil, že se situace vyvinula, když velvyslanectví Ukrajiny zveřejnilo číslo účtu, kam je možné posílat příspěvky. „S těmito penězi může nakládat Ukrajina a nakoupit si, co opravdu potřebuje,“ konstatoval. Připomněl současně, že poté, co se zvedla obrovská vlna solidarity, má Člověk v tísni na účtu stovky milionů; další peníze přicházejí. Na to zastupitelé kývli; rozhodli o zaslání středočeského daru na konto zveřejněné ambasádou.