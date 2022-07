Ještě zbývá třetí etapa; přeložka „staré benešovské“ II/603: až bude hotová, veškerá tranzitní doprava pojede mimo zastavěné oblasti, kdy do Jesenice vůbec nebude muset zajíždět. „A my konečně budeme moci začít kultivovat centrum našeho desetitisícového města, které nyní silným provozem trpí,“ těší se starosta.

To se ale nestane hned, upřesnil Deníku ředitel Krajské správy a údržby silnic Aleš Čermák. Podle jeho odhadu by se mohlo začít stavět asi za pět až deset let. „Nyní se třetí etapa jesenického obchvatu projektuje a jednáme s městem; přípravy ale ještě budou trvat několik let,“ konstatoval. S upřesněním, že dobu zahájení prací významně ovlivní i to, jak se budou dařit výkupy pozemků.

Obchvaty měst a obcí jsou stavbami, které oceňují nejenom řidiči, jimž urychlí průjezd. Zpravidla si je pochvalují i místní obyvatelé, jimž uleví od dopravní zátěže i hluku. V tomto směru má Čermák hned několik příznivých zpráv pro lidi bydlící v okolí frekventovaných silnic II. třídy. Letos má být dokončen obchvat Staré Boleslavi, jehož výstavba je podpořena z evropských fondů, začátkem příštího roku by měl být hotový také obchvat Záp – což je stavba za téměř 300 milionů korun, taktéž budovaná s podporou evropských dotací, upozornil ředitel krajské správy silnic na dvě akce z Prahy-východ.

Práce dále pokračují na výstavbě obchvatu Jílového u Prahy, což je stavba související s budoucím pokračováním dálnice D3, podpořená ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Dokončení se plánuje na první čtvrtletí příštího roku. „Dále plánujeme východní obchvat Hořovic, kde bude probíhat výběrové řízení na zhotovitele,“ zabrousil Čermák také do oblasti vzdálenější od Prahy. Z protilehlého koutu kraje upozornil na propojku u Benátek nad Jizerou. „I to je stavba, na niž se čeká čtvrt století,“ konstatoval.

Ticho zajistí stěna i asfalt

Nový úsek obchvatu Jesenice, budovaný od září 2020, měří 1410 metrů, přičemž v celé délce má povrch z nízkohlučné asfaltové směsi; nechybí však ani protihluková stěna, zdůraznil před slavnostním stříháním pásky středočeský radní pro oblast silniční dopravy Karel Bendl (ODS). Konstatoval, že stavba měla stát 150 milionů korun – avšak podařilo se ji vybudovat levněji, se snížením ceny o několik milionů, a také o dva měsíce dříve. To se podle zhotovitele povedlo jak díky inovativním řešením, jež se uplatnila už při zakládání stavby (kdy bylo třeba řešit například bobtnavost zemin), tak také také pracovním nasazením, když strojníci neváhali dělat i o sobotách a nedělích. „Postavili stavbu krásnou, brzy a v dobré kvalitě,“ pochválil Bendl tým společnosti Eurovia CS. „Součástí projektu byly také rozsáhlé přeložky inženýrských sítí,“ upozornila mluvčí firmy Iveta Štočková.

Nová část obchvatu Jesenice je přeložkou silnice II/101 (na Říčany), která se napojuje na okružní křižovatku na silnici II/603. Právě v ní navazuje na první etapu, zprovozněnou v roce 2020. Směřuje východním směrem jižně od zástavby Jesenice.