Správa jeskyní po koronavirové pauze od úterý opět umožní veřejnosti obdivovat, jaké krásy může skrývat prostředí blízké našim představám o peklu. Ostatně na „pekelné“ či „čertovské“ názvy v nich můžeme narazit poměrně často.

Od 1. června přivítá jeskynní podzemí návštěvníky celkem na 14 místech republiky. Většina přístupných komplexů se nachází na Moravě; Středočechům i Pražanům je nejdostupnější právě lokalita Koněprusy. Či pro poměrně nedaleké výlety návštěvy Chýnovské jeskyně na Táborsku, kam sice neláká krápníková výzdoba, ale příchozí osloví hra barev a tvarů na stěnách i na stropě, a Bozkovských dolomitových jeskyní na Semilsku.

Pravidla a doklady

Obnovení turistického provozu provázejí omezení, jež vycházejí z vládních opatření proti šíření koronaviru, upozorňuje Pavel Gejdoš z centrály Správy jeskyní ČR v Průhonicích (kde mimochodem působí v objektu bývalé pošty v areálu hotelu Floret). Platí podle jeho slov pravidla, jež jsou známá i odjinud: každý návštěvník musí mít respirátor, použít před vstupem dezinfekci na ruce a nečlenové společné domácnosti dodržovat rozestupy. „Ve skupině může být maximálně 30 lidí včetně průvodce a návštěvníci musí splnit vládní podmínky uvolňování pandemických opatření,“ upozornil Gejdoš i na podmínku prokazovat bezinfekčnost.

Je tedy třeba mít například potvrzení o absolvování PCR testu s negativním výsledkem ne starší sedmi dnů či antigenního testu dělaného maximálně před 72 hodinami. Stačí však i čestné prohlášení o testování na pracovišti či ve škole. „Další možností, jak se dostat na prohlídku, je být nejméně 22 dnů po první aplikaci dvoudávkového očkování proti covid-19, nebo aspoň 14 dnů po jednodávkovém očkování. Do jeskyní se také dostane návštěvník, který prodělal v uplynulém půlroce laboratorně potvrzený covid-19 a je již po povinné izolaci,“ uvedl Gejdoš. I v těchto případech je třeba mít u sebe doklad, který tyto skutečnosti potvrzuje.

Školám stačí jeden papír

Zmiňovaná pravidla se vztahují na individuální návštěvníky, připomněl ředitel Správy jeskyní ČR Lubomír Přibyl. U hromadných výprav postačí i doklad jediný. „V případech organizovaných školních zájezdů nebo skupin, přijíždějících společně hromadným dopravním prostředkem, je možné individuální doklady nahradit čestným prohlášením školy nebo organizátora, že všichni účastníci splňují podmínky podle některého z uvedených bodů,“ konstatoval Přibyl. S upřesněním, že tento doklad bude od organizátora zájezdu vyžádán – a zůstane uložený u správy jeskyní. „Takovéto skupiny nebudou doplněny jinými zájemci o prohlídku,“ přiblížil ředitel nové návštěvnické pravidlo.

Vstup možný i bez potvrzení

Tým Koněpruských jeskyní upozorňuje, že skupiny převyšující počet 15 osob je nutné předem ohlásit. Za běžných okolností lze vstupenky koupit jak on-line na webu Správy jeskyní ČR (což nyní zatím nefunguje), tak na místě u pokladny. Přes internet bývají k mání lístky jen na několik vybraných prohlídek s pevně stanovenými časy – návštěvníci se však dovnitř dostanou i v jiné době. Další výpravy nemají pevně stanovené časy vstupu, ale organizují se podle toho, jak se sejdou zájemci z řad jednotlivců.

Právě v závislosti na zájmu lze také slevit z nařízených koronavirových pravidel – a platí to ve všech 14 přístupných jeskyních, připomněl Gejdoš. „V situaci, že se nesejde deset a více zájemců, může případně dispečer operativně vypravit skupinu devíti osob a průvodce bez předkládání dokladů – ale za dodržení všech hygienických opatření,“ upozornil, že může nastat situace, kdy jinak povinný papír nebude nezbytností.

Co je nového kolem zpřístupněných jeskyní

- Letošní rok je vyhlášen Mezinárodním rokem jeskyní a krasu – International Year of Caves and Karst (IYCK). Správa jeskyní ČR do něj vstoupila s mottem „Pečujeme o jeskyně, abyste je mohli poznávat, porozumět jim a společně s námi chránit“.

- Při příležitosti IYCK připravuje Správa jeskyní ČR výstavy o ochraně krasového podzemí ve vstupních budovách jeskyní Punkevních v Moravském krasu a Bozkovských dolomitových u Semil – a na podzim chystá i odbornou konferenci. Postupně také každá z jeskyní získává pracovní list, kde si mohou školáci formou kvízu ověřit znalosti získané prohlídkou.

- Návštěvnické zázemí se na několika místech vylepšuje. Provozní budova Jeskyně Na Špičáku na Jesenicku prošla do letošního jara rozsáhlou rekonstrukcí, která zachovala její historickou podobu. Nyní se stavaři činí u Koněpruských jeskyní u Berouna a u Chýnovské jeskyně na Táborsku, kde i díky dotacím Evropské unie vznikají v Evropě oblíbená environmentální vzdělávací centra.



Zdroj: Pavel Gejdoš, Správa jeskyní ČR