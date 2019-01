Střední Čechy - Pokud Středočechy zlákají pražské plesy a zábavy (ale třeba i večerní výpravy za uměním nebo jen tak za povyražením), cestovat domů pak nemusejí pouze autem nebo taxíkem. Existuje celá řada míst, kam lze vcelku pohodlně dojet veřejnou dopravou. Nejlépe vlakem, radí Ondřej z Kolínska, který ještě loni v hlavním městě studoval - a jízdu po kolejích si nemůže vynachválit.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Milan Holakovský

„Když jsme si se spolužáky dali o nějaké to pivko víc, bylo cestování po železnici mnohem pohodlnější,“ připomněl, že se najdou chvíle, kdy si rozdíl ve vybavenosti vlaků a příměstských autobusů člověk prostě nemůže vynachválit. Výhodou jsou však i jízdní řády, kterými právě vlaky mohou potěšit, vyplývá z informačního souhrnu Pražské integrované dopravy.

Rozjezd je populární

Už 13 měsíců slouží Středočechům k návratům domů takzvaný noční víkendový rozjezd – spoje příměstských vlaků, které v sobotu a v neděli v půl třetí ráno vyjíždějí z pražského hlavního nádraží prakticky všemi směry: na Benešov, Beroun, Čerčany, Český Brod, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Mělník i Nymburk.

Na jejich úspěch před zavedením novinky v zimě roku 2017 sázel například Jakub Goliáš, ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah pro Prahu a Středočeský kraj. Zájem pasažérů optimistické předpoklady potvrdil – byť obsazenost vlaků bývá kolísavá: roli hrají roční období i aktuální počasí, konání akcí v Praze i další vlivy. Nejvyužívanější jsou trasy z Prahy na Kolín a do Benešova; naopak s nejmenším ohlasem se setkaly jízdy přes Vrané nad Vltavou do Čerčan.

Jeden směr nově navíc

Od loňského prosince přibyla ještě novinka – další, již devátý paprsek rozjezdové hvězdy směřující z Prahy do Berouna přes Rudnou. Skutečně se totiž nenaplnily hlasy skeptiků, kteří měli o vlacích pro flamendry pochybnosti; cestující si je rychle oblíbili. Dokonce zaznělo volání po rozšíření této služby: našli by se pasažéři, kteří by možnost spolehnout se na noční rozjezd uvítali i ve všedních dnech. Zatím se však tohle přání nenaplní; noční rozjezdy zůstanou vyhrazeny pro víkendové dny a některé svátky.

Hodně pozdě i časně

Ani přes týden však vlaky nemají noční pauzu. Čtvrt až půl hodiny po půlnoci vyjíždějí na většinu regionálních tratí poslední spoje – a po čtvrté hodině už se objevují první ranní.

Noční odjezdy příměstských vlaků z Prahy

- Linka S1 (Praha – Úvaly – Český Brod – Poříčany – Velim – Kolín): 0.30 (denně), 2.30 (víkend), 3.41 (denně – z Masarykova nádraží), 4.28 (denně kromě neděle – z Masarykova nádraží), 5.01 (denně – z Masarykova nádraží)

- Linky S2 a S22 (Praha – Čelákovice – Lysá nad Labem /– Nymburk – Poděbrady – Kolín): 0.30 (denně), 2.30 (víkend), 4.22 (denně kromě neděle), 4.53 (denně), 5.23 (pracovní dny)

- Linka S3 (Praha – Neratovice – Všetaty): 0.18 (denně), 2.33 (víkend), 4.47 (pracovní dny), 5.47 (denně)

- Linka S4 (Praha – Roztoky u Prahy – Kralupy nad Vltavou): 0.30 (denně), 2.30 (víkend), 4.35 (denně – z Masarykova nádraží), 5.05 (denně kromě neděle – z Masarykova nádraží)

- Linka S5 (Praha – Hostivice – Kladno; po dobu výluky Negrelliho viaduktu): 0.19 (denně), 2.30 (víkend), 5.29 (pracovní dny – z Dejvic), 5.37 (víkend – z Dejvic)

- Linka S6 (Praha – Rudná u Prahy – Nučice /– Beroun): 0.38 (denně – ze Smíchova), 2.34 (víkend), 5.16 (pracovní dny – ze Smíchova); 5.46 (denně – ze Smíchova)

- Linka S7 (Praha – Řevnice /– Beroun): 0.30 (denně), 2.30 (víkend), 4.20 (denně), 4.50 (pracovní dny), 4.59 (pracovní dny), 5.20 (denně)

- Linky S8 a S88 (Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany / Dobříš): 0.30 (denně), 2.30 (víkend – směr Čerčany), 5.25 (pracovní dny – směr Dobříš), 5.55 (denně – směr Čerčany)

- Linka S9 (Praha – Strančice /– Benešov u Prahy): 0.30 (denně), 2.30 (víkend), 4.05 (denně), 4.35 (denně kromě neděle), 4.47 (pracovní dny), 5.05 (každý den)



Zdroj: Regionální organizátor Pražské integrované dopravy