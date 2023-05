/VIDEO/ Tragédie ježčí rodinky se podle zjištění Pražské zvířecí záchranky zřejmě odehrála v hlavním městě. Následovat by však přece jen mohl i zvířecí happy end.

Dva maličcí ježečci. | Foto: se souhlasem Záchrana zvířat v Praze

Ze stejného místa nadvakrát, ve čtvrtek 25. května a pak hned v pátek ráno, putovala do záchranné stanice dohromady čtyři čerstvě narozená a ještě slepá ježčata nalezená na chodníku. Zřejmě by mohlo jít o sourozence.

Snad to dobře skončí: mláďata mají naději, že s pomocí ošetřovatelek, které je budou neúnavně krmit, masírovat i zahřívat, z nich vyrostou krásní ježci. Takoví, jimž se nynější chmýří na zádech změní v opravdové bodliny.

Největší odvahu ke vstupu do venkovního výběhu měly Kamba, Shinda a Kijivu

Dva maličcí ježečci ze stejné oblasti se v záchranné stanici objevili ve čtvrtek, další dva vyvolali rozruch v pátek, když se ráno objevili na chodníku. To je jasná známka problému. Za normálních okolností by je matka kojila v bezpečí doupěte – přičemž čas na objevování okolí by přišel mnohem, mnohem později.

To potvrzuje i Kateřina Landová z Pražské zvířecí záchranky. „Máma nikde nebyla k nalezení. Taková mrňata by s ní ještě byla několik týdnů v brlohu, než by vůbec vykoukla na denní světlo. Jestli o mámu přišla a vybatolila se ven, nebo je chuděra porodila přímo na chodník, nevíme,“ konstatovala. Jisté však je, komu poděkovat: nálezci, který zavolal zvířecí záchranku – a před jejím příjezdem ježčata za pomoci kolemjdoucí maminky s kočárkem teple zabalil a uložil do krabice.

Co se mohlo stát, odhaduje uživatelka facebooku Jana Ivanov Maksoudová: „Jestli maminku, chudinku, nezranilo auto nebo nějaké zvíře… Ona je ještě stihla porodit – a někde zdechla.“ Že to s „paní Ježkovou“ (jak napsal Vít Koreda) nedopadlo dobře, míní i Petr Kain. „Ráno jsem ježka, kterému jsem skoro každý večer přilepšoval granulemi a vodou, našel přejetého. Doufám, že ta krásná ježčí miminka čeká lepší osud,“ napsal v diskusi na sociální síti.