Střední Čechy – Vlaky ve středních Čechách vyjely v pondělí stejně jako obvykle, ale přesto poněkud jinak.

Díky rozšíření tarifu Pražské integrované dopravy (PID) na železnici o pásmo 8 a 9 jsou do PID integrovány všechny pravidelné vlaky jezdící po území kraje i do hlavního města. Včetně rychlíků, upozornil ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Pavel Procházka. „Doby, kdy platily jízdenky PID jen v osobních vlacích, jsou pryč; samozřejmostí je dnes možnost cestovat na levnější jízdné PID i rychlíky,“ vyvrací pochybnosti, které by mohly plynout ze zkušeností z dřívějška.

Výhoda pro pravidelné jízdy

Lidé jezdící vlakem mají možnost využívat v plném rozsahu jízdného počítaného podle „pražských pravidel“ – podle počtu překonaných pásem a v případě jednotlivých jízdenek také v závislosti na době strávené v dopravních prostředcích (přičemž s jedním lístkem lze přestupovat mezi vlaky a autobusy). Vychází příznivěji než běžné jízdné Českých drah. Zvlášť při pravidelném dojíždění mohou cestující ušetřit stokoruny, ale i tisíce.

„Úspora není vůbec malá,“ zdůraznil středočeský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO), podle jehož slov jsou výhodné zvláště čtvrtletní kupony pro pravidelné cestování. A ještě levnější variantou je nová možnost pořídit si kupon s roční platností, upozornil ředitel organizace Ropid – Regionální organizátor PID – Petr Tomčík. „Kupony je možné nahrát nejen na Lítačku, ale také na In Kartu Českých drah nebo na běžné bankovní karty Visa a MasterCard, které má dnes v peněžence už skoro každý,“ připomněl změnu, jež byla novinkou před měsícem.

Vlaky předběhly autobusy

Díky integraci železnice v celém kraji jsou do PID nově začleněny i okrajové oblasti středních Čech, především na Mladoboleslavsku, Kolínsku, Kutnohorsku, v Posázaví a na Rakovnicku. Nově je od pondělka do PID zahrnuto 96 železničních stanic a zastávek. Integrace autobusů bude pokračovat pomaleji, a to i během příštího roku.

Jízdní doklady PID lze koupit například přes mobilní aplikaci PID Lítačka. U nádražních pokladen je cestující mohou získat pouze ve vybraných stanicích – přičemž je třeba výslovně požádat o jízdenku PID. Na to, že nejlevnější variantu bude aktivně nabízet sama obsluha, pasažéři spoléhat nemohou. Třeba cesta z Mnichova Hradiště do zastávky Mladá Boleslav město vyjde v rámci obyčejného jízdného Českých drah na 37 Kč, se slevou IN 25 na 28 Kč – a s jízdenkou PID pro tři pásma a 60 minut jízdy lze stejné svezení pořídit za 24 Kč. Ne všude jsou také na nástupištích označovače jízdenek PID – i proto se nákup prostřednictvím aplikace jeví jako praktický.

Jak zlevní cestování vlakem začlenění železnice do Pražské integrované dopravy?

* Příklady úspor na měsíčním jízdném

Trasa Traťová jízdenka ČD Předplatní kupon PID

Čáslav – Kolín 1064 Kč / 798 Kč s IN 25 / 252 Kč se „státní slevou“ 700 Kč (3 pásma) / 175 Kč se „státní slevou“

Bělá pod Bezdězem – Nymburk hl. n. 2184 Kč / 1638 Kč s IN 25 / 532 Kč se „státní slevou“ 920 Kč (4 pásma) / 230 Kč se „státní slevou“

Březnice – Beroun 2464 Kč / 1848 Kč s IN 25 / 616 Kč se „státní slevou“ 1130 Kč (5 pásem) / 282 Kč se „státní slevou“



* Příklady úspor na čtvrtletním jízdném

Trasa Traťová jízdenka ČD Předplatní kupon PID

Čáslav – Kolín 2812 Kč / 2109 Kč s IN 25 / 666 Kč se „státní slevou“ 1800 Kč (3 pásma) / 450 Kč se „státní slevou“

Bělá pod Bezdězem – Nymburk hl. n. 5772 Kč / 4329 Kč s IN 25 / 1406 Kč se „státní slevou“ 2400 Kč (4 pásma) / 600 Kč se „státní slevou“

Březnice – Beroun 6512 Kč / 4884 Kč s IN 25 / 1628 Kč se „státní slevou“ 3000 Kč (5 pásem) / 750 Kč se „státní slevou“



* Příklady úspor na jednotlivém jízdném

Trasa Jednosměrná jízdenka ČD Jízdenka PID

Čáslav – Kolín 38 Kč / 29 Kč s IN 25 / 9 Kč se „státní slevou“ 24 Kč (3 pásma, 60 min.) / 6 Kč se „státní slevou“

Bělá pod Bezdězem – Nymburk hl. n. 78 Kč / 59 Kč s IN 25 / 19 Kč se „státní slevou“ 32 Kč (4 pásma, 90 min.) / 8 Kč se „státní slevou“

Březnice – Beroun 88 Kč / 66 Kč s IN 25 / 22 Kč se „státní slevou“ 40 Kč (5 pásem, 2 hod.) / 10 Kč se „státní slevou“

IN 25 se rozumí aplikace Českých drah umožňující získat slevu 25 procent na jednosměrné, zpáteční a traťové jízdenky

Pojem „státní sleva“ označuje celostátní slevu ve výši 75 procent poskytovanou mladým od 6 do 18 let, studentům od 18 do 26 let a seniorům nad 65 let pro jízdu v regionu (mimo MHD)



Zdroj: Ropid, Krajský úřad Středočeského kraje