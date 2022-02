Strachovi rozjeli kampaň, která má přinést potěšení oslavenkyni i každému, kdo se zapojí. Vybízejí lidi známé i neznámé, aby paní Badalové, kterou si tak trochu „adoptovali“ jako babičku, a tak ji dobře znají, poslali přání k narozeninám. „Jelikož už s Magdičkou nemáme svoje babičky a dědečky, neb se nám přestěhovali do nebe, naše srdce si našla tuhle úžasnou babičku,“ napsal Strach na facebooku, kde se jeho sdělení dočkalo během dvou dnů přes 20 tisíc sdílení a více než tří tisíc komentářů.

„Před lety jí zemřel syn, který o ni skvěle pečoval, a ona zůstala takřka sama, bez vnoučat. Sociální služby jí příkladně pomáhají a je o ni materiálně postaráno. Jen ta samota… Hlava jí jede skvěle, jen to tělíčko už je jak věchýtek,“ osvětluje režisér souvislosti. A dává do placu nápad, na který přišli společně s manželkou: vybídnout co možná největší počet lidí, kteří jí pošlou narozeninovou pohlednici. „Tu radost a úsměv na její dobré vrásčité tváři, co tím vyvoláte, za ni pak jistě dostanete odměnu v nebi,“ zdůrazňuje Strach, který přesně zná význam použitých slov; je o něm známo, že sám je praktikující katolík.

Přání, na které si lze sáhnout

Strachovi vyzývají, aby přání bylo skutečné, hmatatelné nikoli dnes obvyklé SMS nebo přes sociální síť. V pestré debatě ke Strachovu příspěvku se proto objevují i rady, že pohlednici, kterou v papírové podobě skutečně pošta doručí na udanou adresu, lze poslat i z počítače nebo mobilní aplikace; existují služby, které to zařídí.

Mezi nadšenými facebookovými ohlasy, z nichž plyne, že přání neposílají jen jednotlivci, ale i rodiny, ba dokonce celé školní třídy (a třeba Jiřina Nárovcová z Prahy oznámila, že objednala i doručení kytice růží), se však objevila i dobrá rada. „Hlavně to babičce dávkujte pozvolna, aby ji z toho překvapení neranilo. Tolik emocí naráz. Chraňte ji a těšte se s/z ní,“ napsala Šárka Novotná z Mělníka. Třeba Lenka Mikš připomněla, že paní Milada má 8. 2. i svátek.

Maminka někdejšího faráře

Nechyběla však ani pochybnost: není to nějaký žert? Že ne, podepisuje Strach vlastním obličejem: vyfotil se s odpovědí sdělující, že vše je míněno vážně. Že jde o vážně míněnou aktivitu, potvrdil Deníku i administrátor hostivické farnosti Štěpán Faber. Sám sice nic neorganizuje, jde o snahu Strachových, kteří se s oslavenkyní přátelí, ale o výzvě ví. Vysvětlil současně, jako to přišlo, že se Miladě Badalové má psát na adresu Fara Hostivice, Husovo náměstí 1, 253 01. „Je to matka kněze, který byl mým předchůdcem. Na té faře bydlí – Dominik kardinál Duka jejímu synovi slíbil, že tam bude moci dožít,“ konstatoval.

Hostivičtí, ale třeba i farníci z Rudné či Tachlovic, tak s připomenutím maminky mohou zavzpomínat i na někdejšího duchovního pastýře Milana Norberta Badala (1956–2019). Jeho pestrý život prošpikovaný i literární tvorbou včetně psaní o cestách či jídle, má dokonce i vlastní heslo na wikipedii. Mimo jiné připomíná, že býval rovněž členem Rady České televize a Rady Českého rozhlasu nebo osobním tajemníkem arcibiskupa Duky.