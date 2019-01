Střední Čechy - Snáze se k informacím o spojích veřejné dopravy mohou nyní dostat cestující v těch oblastech Středočeského kraje, kde již naplno funguje integrace do systému Pražské integrované dopravy (PID).

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Pleva

Vyhledávat spojení v její síti, a to včetně schopnosti reagovat na aktuální zpoždění autobusů na příměstských linkách (pro vlaky se to teprve připravuje řešením technických odlišností) a na mimořádnosti v dopravě nově umějí i Mapy Google – není tedy třeba navštívit specializované stránky ani mít staženu potřebnou aplikaci. Údaje z jízdních řádů jsou přitom dostupné i v dalších prostředích – třeba v mapách a mobilní aplikaci Seznamu.

Novinkou je dostupnost jízdních řádů vlaků (přičemž do systému PID spadají nejen regionální linky, ale i vlaky spěšné a rychlíky), nechybí informace o jízdném podle tarifu PID (což zrovna ve vlacích často umožňuje říci si výhodnější cenu), stejně jako o takzvaných garantovaných přestupech, kdy na sebe čekají navazující spoje. Zběhlejší uživatelé pak zřejmě ocení třeba i fakt, že jednotlivé druhy dopravních prostředků jsou barevně odlišeny.

Dostupnost údajů o veřejné dopravě prostřednictvím Map Google lze považovat nejen za výhodu pro místní obyvatele, ale především za významný krok směrem k podpoře cestovního ruch. Právě turisté si s jejich využitím často plánují své trasy – a mohou ocenit, když se k nim jejich prostřednictvím dostanou informace, které jsou místní zvyklí vyhledávat spíš v lokálně rozšířených aplikacích (přičemž takovou Lítačku budou mít asi sotva staženou do svého telefonu nejen návštěvníci ze zahraničí, ale třeba i lidé z druhého konce republiky, kteří by rádi pohodlně přejeli dejme tomu od Karlštejna ke Konopišti).

Díky tomu, že elektronická data o jízdních řádech jsou volně dostupná kterémukoli zájemci (lze se k nim dostat prostřednictvím internetového odkazu pid.cz/opendata), pracovat s nimi mohou vývojáři připravující rozmanité aplikace. Do budoucna se počítá s tím, že zpřístupněny k těmto účelům by měly být i on-line údaje o aktuální poloze spojů a mimořádnostech týkajících se veřejné dopravy čerpané přímo z počítačové databáze dopravního dispečinku. Poskytovat by je měla společnost hlavního města Prahy Operátor ICT prostřednictvím datové platformy Golemio.