Chystá se další etapa oprav dálnice D1 – a to přímo v těsné blízkosti hlavního města: mezi dálničními kilometry 2,3 (tedy už od úrovně pražského Chodova) a 11,2. Ve středu 24. července na to upozornila vedoucí útvaru komunikace společnosti Eurovia CS Iveta Štočková, podle jejíchž slov se práce naplno rozběhnou od posledního červencového pondělka. „Předcházet jim bude rozmisťování dopravního opatření, které začne v pátek večer,“ připomněla, že s omezeními provozu je třeba počítat již od počátku víkendu.

Právě firma Eurovia zde bude na objednávku Ředitelství silnic a dálnic kompletně opravovat povrch dálnice (a také pracovat na dvou odpočívkách). Práce, které zahrnují i sanaci mostů či opravy odvodnění, osvětlení, ale také protihlukových stěn nebo dopravního značení, jsou rozplánovány na 210 dní (a to zčásti letos, do října; částečně pak v příštím roce opět během léta). Zatímco víkend bude patřit novému značení průjezdu – vždy v noci mezi devátou večerní a devátou ranní – od pondělka už začne frézování povrchu vozovky.

„Práce byly rozděleny do několika navazujících etap tak, aby byl v místě maximálně možně zachován provoz,“ uvedla Štočková. Neobejdou se však bez omezení průjezdu a snížení rychlosti. A změna to bude citelná, jestliže se počítá s vedením dopravy v upravených jízdních pruzích převážně v režimu 2+1+1. „Práce zasáhnou také do sjezdů a nájezdů na dálnici – konkrétně v místě sjezdu Šeberov, Chodov,“ upozornila Štočková s tím, že v první fázi musí řidiči počítat s objízdnými trasami. „Na konci srpna pak bude několik dní uzavřena větev z D0 na Brno a doprava povede po vyznačených objízdných trasách,“ připomněla již s předstihem.

Eurovia CS navíc na D1 staví i o pár kilometrů dál ve směru jízdy na Benešovsko: v úseku Hvězdonice - Mirošovice. I tam bude o víkendu čilý ruch: konkrétně v noci ze soboty na neděli. Kvůli montáži nosníků na budovaný most u Mirošovic se počítá s deseti krátkodobými uzavírkami dálnice (vždy na 20 minut).