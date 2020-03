Jsou mezi nimi takové, které se zabývají například biomedicínou, nanotechnologiemi nebo pokročilým 3D tiskem. Díky svým možnostem – a to jak vybavení, tak vědeckým kapacitám – mohou nyní pomoci při zbrojení do války proti koronaviru. A nejde jen o výrobu dezinfekčních prostředků, což se nabízí jako nejsnáze zorganizovatelné. Pomoci lze i při získávání ochranných pomůcek.

Vědci sáhli do svých zásob

Vědci se dokonce neváhali podělit o své vybavení. SIC v té souvislosti zdůrazňuje zvláště přístup výzkumníků z laserového centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech, kteří neváhali sáhnout do vlastních zásob ochranných obleků. Jejich používání, stejně uplatnění respirátorů i dalších pomůcek, je pro ně každodenní samozřejmostí, aby ochránili svou citlivou (a také nákladnou) techniku.

Dolnobřežanští výzkumníci poskytli 150 ochranných obleků středočeským hasičům, pláště a rukavice do zdravotního střediska ve Vraném nad Vltavou – avšak jejich ochranné pomůcky putovaly i do domova důchodců v Písku, a dokonce až do Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci.

Jako další příklad zapojení středočeských výzkumných organizací do boje proti koronaviru připomíná SIC dezinfekci od biomedicínského centra Biocev ve Vestci. V souvislosti s touto organizací se hovořilo i o dalších možných aktivitách, nicméně již v minulém týdnu vedení centra upozornilo, že navzdory jednání o zapojení laboratoří do testování na přítomnost koronaviru není ve Vestci momentálně možné zřídit také místo pro odběr vzorků od pacientů – k tomu by bylo nutné pověření ministerstva zdravotnictví.

„Případná snaha o kontaktování, či dokonce navštěvování centra osobami s příznaky nákazy je tak irelevantní a nezodpovědné,“ zdůrazňují tudíž webové stránky centra Biocev.

Hromadný tisk respirátorů

Asi nejviditelnější by měl být brzy výsledek kontaktů mezi SIC a Českým vysokým učením technickým v Praze, v jehož CIIRC (Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky) vyvinuli prototyp vysoce účinného respirátoru označovaného jako CIIRC RP95. Vyrábí se metodou 3D tisku – přičemž data, která to umožní, není problém zaslat kamkoli, kde mají k dispozici patřičnou 3D tiskárnu pro průmyslové využití s technologií MJF (což běžné „domácí“ 3Dtiskárny nejsou a výrobky z nich by nezaručily správnou funkčnost).

Právě v souvislosti s tím spatřuje Středočeské inovační centrum svou úlohu: s využitím informací o firmách v kraji a jejich vybavení pomoci při rozjezdu hromadné výroby. CIIRC nicméně zájemcům nabízí i přímý kontakt: covid@ciirc.cvut.cz.

Unikátní respirátor z 3D tiskárny



- Expertům z Českého vysokého učení technického se pro výrobu metodou 3D tisku podařilo vyvinout respirátor s nejvyšší úrovní ochrany



- Účinnost je podle slov ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) vyšší než u žádaných a stále nedostatkových respirátorů třídy FFP3



- Ministerstvo zdravotnictví bude tyto produkty CIIRC RP95 dodávat do fakultních nemocnic, které řídí



- Do konce týdny má ČVUT vyrobit 600 kusů – a od příštího týdne by se pomocí 3D tisku mohla rozjet hromadná výroba s vysokou denní produkcí (jedeno zařízení vytiskne denně do stovky kusů)



- Nezbytná pro zajištění správné funkce výrobku je uplatnění 3D tiskáren pro průmyslové použití s technologií MJF, které nejsou příliš rozšířené (mají je firmy a výzkumná centra)



Zdroj: CIIRC Českého vysokého učení v Praze