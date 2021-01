„Z nové tabule se například dozvíte, kde Klejnárka pramení, kudy teče a které rostliny a živočichové žijí v její blízkosti. Také zde najdete informaci o plavebním kanálu Šífovka,“ informovaly Tereza Jaklová a Marie Smutná.

U tabule vzniklo rovněž odpočinkové místo s lavičkou a stojanem na kola, kde lze posedět a pokochat se výhledem na Kaňk a přilehlé okolí.

Mimochodem, jak už to u leckteré říčky bývá, Klejnárka má během své zhruba 40 kilometrů dlouhé cesty, než se vlije do Labe, různé názvy. U pramene se jí říká Jánský potok, později také Opatovický potok. A v titulku článku zmíněná Šífovka? To byl středověký kanál určený pro lodě tažené koňmi a sloužil k dopravě dřeva pro kutnohorské stříbrné doly.