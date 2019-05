V případě, že se výprava zcela naplní, bude na její komplexní zajištění potřeba 1,6 milionu korun. Účastnický poplatek by při plném počtu dosahoval 324 tisíc korun – a přičítat je třeba další výdaje: dopravu, technické zajištění pro jednotlivé sporty či třeba mzdy pro trenéry. Radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO) připomněl, že je třeba připravit i peníze na drobný prezentační materiál – a také na jednotné krajské reprezentační soupravy. Při dětské olympiádě je totiž vše podobné skutečným olympijským hrám – a nechybí ani ceremoniály s nástupy jednotlivých výprav ve vlastních oděvních kolekcích.

V minulosti odjížděly středočeské výpravy na zimní mládežnické olympiády bez přehnaných ambic – kraj totiž zrovna nepatří k regionům nabitým zimními středisky – stávalo se však, že návrat provázený cinkotem medailí zdaleka předčil i ta nejoptimističtější očekávání. Jistě by bylo potěšující na tuhle tradici navázat. A z Draxlerových slov vyplynulo, že naděje na úspěch středočeských barev je tentokrát větší než v minulosti. „Jsme velmi rádi, že bylo nově do programu zimní olympiády zařazeno karate; pro náš kraj je to dobrá zpráva,“ konstatoval radní. „Karatisté nás totiž v minulosti při letních olympiádách skvěle reprezentovali – a přidávali nejen cenné body do celkového pořadí, ale i medaile,“ připomněl.

Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže 2020

Sporty Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže 2020:

- alpské lyžování

- běžecké lyžování

- biatlon

- krasobruslení

- lední hokej

- lyžařský orientační běh

- rychlobruslení

- snowboarding

- skikros

- šachy

- karate

- doplňková umělecká soutěž: hra na elektronické klávesové nástroje



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje