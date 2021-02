Kam vyrazit? Za filmovou inspirací do podhradí Křivoklátu i Karlštejna

Počasí lidem v uplynulých dnech přálo, byť meteorologové ohlašují změnu, šíření koronaviru už podstatně méně: ohlasy z vlády chystající zpřísnění omezujících opatření naznačují, že pro slušné lidi, zvyklé dodržovat vydaná nařízení, by se víkend mohl stát na čas poslední příležitostí vypravit se na výlet (pokud tedy nepřijde zákaz s okamžitou platností). Tak kam, ať to stojí za to?

Křivoklátsko | Foto: archiv Středočeské centrály cestovního ruchu (SCCR), foto: František Ortmann

Středočeská centrála cestovního ruchu nabízí na výběr tři cíle podle filmové inspirace. „Pohádky, dramata, historické snímky; díla, která rozesmějí, nebo dojmou – a ne výjimečně se v centru jejich pozornosti nachází středočeská příroda," připomněla za krajskou turistickou centrálu Linda Dlouhá. Proč tedy nevyrazit na filmový výlet? Takovými cíli známými z obrazovky nebo z filmového plátna mohou být třeba Křivoklátsko, které si zamiloval spisovatel Ota Pavel, jehož příběhům vdechl pohyb režisér a filmový kouzelník Karel Kachyňa, Drábské světničky v Českém ráji, kde se natáčel loutkový film scenáristy a režiséra Jana Svěráka, či do třetice nabízené Bubovické vodopády v Národní přírodní rezervaci Karlštejn, známé z filmové verze Saturnina. A to jsou jen některá ze zajímavých míst, kam lze vyrazit na výlet inspirovaný očima filmařů. „Filmoví tvůrci vyhledávají střední Čechy nejen proto, že je to kraj plný zámků, hradů a jiných pamětihodností. Často si region vybírají také proto, že je jeho přírodní bohatství tolik rozmanité – a uspokojí všechny jejich náročné požadavky," vybízí Dlouhá k návštěvě výjimečných míst, která jsou bez ruchu spojeného s natáčením ještě krásnější. Třeba břehy řeky Berounky na Křivoklátsku se za nejkouzelnější považují v tiché ranní mlze, tolik inspirující třeba pro dětské oči – nebo umělce s obří dávkou fantazie. Jako právě Ota Pavel a Karel Kachyňa, z nichž první se z obdivu ke kraji kolem hradu Křivoklát podmanivě vyznal ve svých textech a druhý – ve Zlatých úhořích a Smrt krásných srnců – dokázal jeho vzpomínky převést do filmového jazyka tak, že vznikly snímky, na něž je možné dívat se znovu a znovu. Také bývalá skalní pevnost Drábské světničky okouzlí nejen pozoruhodnými výhledy, ale i příležitostí odpočnout si od každodenního shonu a městského hluku. „A také je to kraj, který podněcuje představivost a vyvolává touhu snít; v malých i velkých," poznamenala Dlouhá. A vlastně totéž lze říci i o okolí Bubovických vodopádů. „Bude vám tam nádherně ve společnosti blízkých – i ve společnosti vlastních myšlenek," ujišťuje Dlouhá.