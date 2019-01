Kampaň s testy na HIV odhalila jen žloutenku

Střední Čechy – Málem spočítat na prstech by bylo možno Středočechy, kteří letos vyslechli neradostnou zprávu o tom, že jsou infikováni virem HIV vyvolávajícím onemocnění AIDS. Od počátku roku zatím údaje hygieniků, odkazujících na data Státního zdravotního ústavu (aktuálně dostupná do konce října) uvádějí v kraji 12 nových případů. Mimochodem – v přepočtu na milion obyvatel to představuje bezmála devět lidí: 8,96 člověka.

Ilustrační foto | Foto: shutterstock.com

Výrazněji změnit se tahle čísla mohla poté, co se na sklonku listopadu uskutečnil Evropský testovací týden HIV a žloutenky. Zajít se nechat otestovat na protilátky proti viru, jehož název budí hrůzu, měli Středočeši hned na dvou místech v Benešově, Kolíně a v Příbrami – a pak ještě v Berouně, Kladně a Vlašimi. Pokud se tedy nerozhodli zajet do Prahy. Nový případ se nenašel „Kampaně Evropský testovací týden HIV a žloutenky se ve Středočeském kraji zúčastnilo devět organizací,“ připomněla v pondělí Martina Kůželová ze Státního zdravotního ústavu, když pro Deník shrnula výsledky. „V rámci této kampaně bylo otestováno 78 osob. Žádný z testovaných vzorků nebyl anti-HIV pozitivní. Ve dvou vzorcích byla zjištěna reaktivita markeru hepatitidy typu C,“ uvedla. S dodatkem, že v rámci kraje bylo provedeno celkem 246 testů. „Z toho 78 na HIV, 44 na syfilis a 124 na hepatitidu typu B a C,“ upřesnila Kůželová, že nepřítomnost HIV v těle si nechali potvrdit všichni příchozí – a pak byl největší zájem o testy na žloutenku. Chřipka zatím nedorazila. I tak nemocných přibylo Přečíst článek › Za devět měsíců 12 lidí Nové případy se nicméně objevují. Za jediný rok (v období od loňského listopadu do konce letošního října) bylo ve středních Čechách odhaleno 17 nových případů HIV infekce (přičemž je řeč o občanech České republiky i cizincích, avšak pouze těch s trvalým pobytem). Z toho zmiňovaných 12 připadá na letošní rok; na období od ledna do října (vlastně do září, kdy do statistik přibyli dva homosexuální muži – a třeba o měsíc dřív, v srpnu, to byli rovněž dva homosexuální muži plus heterosexuální žena; v říjnu se v kraji žádný nový případ neobjevil). V absolutních číslech jde v rámci republiky o druhou nejvyšší míru nákazy – hned za Prahou. Situace v metropoli je však s ostatními kraji nesrovnatelná; během ročního období v hlavním městě přibylo o rovnou stovku případů víc, než ve středních Čechách: 117. Za celou republiku pak roční nárůst počtu pacientů dosahuje 214. Za tímhle údajem ovšem nelze vidět pouhé číslo. Jde o 214 lidských osudů, 214 rodin, 214 okruhů přátel a známých… Polámaný vrtulník vozící záchranáře nahrazují jiné stroje Přečíst článek › Cizinci jsou rizikovější Z pohledu matematiky oproštěné od citů jsou aktuální hodnoty vlastně příznivé. Dlouhodobý celostátní nárůst nových případů HIV zaznamenávaný od roku 2002 vyvrcholil v roce 2016 počtem 286 případů, připomněl vedoucí Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS Vratislav Němeček. S tím, že loni byl zaznamenán pokles o 32 případů na počet 254 – a letos v období od ledna do října bylo nově zjištěno 178 případů: ještě o 40 méně než ve stejném období předchozího roku. Odborníci usuzují, že se zřejmě zastavil dlouhodobý trend nárůstu nových případů infekce HIV. „Pokles byl zaznamenán zejména ve skupině mužů majících sex s muži, přesto se tato skupina i nadále dominantně podílí na přenosu HIV (letos zatím 66,9 procenta). Podíl heterosexuálně přenesených infekcí vzrostl na 27 procent a podíl injekčních uživatelů drog zůstává nízký (1,7 procenta),“ upřesnil Němeček. Pokles se projevuje ve skupině občanů České republiky; mezi cizinci s dlouhodobým pobytem – ti se na počtu nových případů podílejí z 41,6 procenta – zůstává situace proti minulým létům prakticky neměnná. Mezi cizinci je podíl HIV pozitivních výrazně vyšší než v populaci občanů České republiky. Někoho možná překvapí, že jde především o Ukrajince, Slováky a Rusy; ti, kteří pocházejí z mimoevropských zemí, rozhodně nedominují. Ne všichni jsou naživu Od počátku října 1985, kdy důkladné mapování výskytu viru HIV začalo, laboratorní testy nákazu prokázaly u 326 Středočechů. Z nich je naživu 278; zemřelo tedy 48 lidí. V hlavním městě Praze z 1637 osob nepřežilo 203, což je téměř polovina všech zemřelých v celostátním měřítku. V České republice totiž z 3338 již není naživu 426. I nejnovější data přitom potvrzují dlouhodobé trendy: tři pětiny nových případů jsou spjaty s bydlištěm v hlavním městě a v okolí. Praha má aktuálně celorepublikový podíl 59,9 procenta a Středočeský kraj 6,7 procenta. Desítky školáků tvrdí, že neznají les Přečíst článek › HIV pozitivní pacienti za období od 1. 10. 1985 do 31. 10. 2018 HIV pozitivních celkem Z toho zcela bez příznaků Z toho onemocnění AIDS Středočeský kraj 326 (relativně 243,5) 247 (relativně 184,5) 58 (relativně 43,3) Praha 1637 (relativně 1277,9) 1214 (relativně 947,7) 271 (relativně 211,6) Česká republika 3338 (relativně 315,5) 2359 (relativně 222,9) 625 (relativně 59,1) (Relativní údaje představují přepočet na sto tisíc obyvatel) Zdroj: Státní zdravotní ústav ČR



Testování v rámci Národního programu boje proti AIDS



Anonymní testování HIV protilátek v poradnách Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem:



- Pracoviště Kladno

Kladno, Františka Kloze 2316

Telefon: 312 292 131

Testování: pondělí 11.00 – 12.00, čtvrtek 6.00 – 7.00



- Pracoviště Kolín – odběrové místo

Kolín, U Nemocnice (v areálu nemocnice)

Telefon: 321 739 014

Testování: pondělí 8.00 – 10.00



- Pracoviště Příbram

Příbram, U Nemocnice 85

Telefon: 318 629 324

Testování: úterý 13.00 – 14.00, čtvrtek 11.00 – 12.00



- Pracoviště Benešov

Benešov, Černoleská 2053

Telefon: 724 322 265

Testování: středa 11.00 – 12.00



------------



- Kontaktní centrum Prostor Plus v Kolíně (pouze pro uživatele návykových látek a pro osoby v riziku ve spojení s drogami)

Kolín, Kutnohorská 17

Telefon: 777 847 071, 777 650 030

Testování: pondělí, středa, pátek 9.00 – 18.00



------------



Pro přehled odběrových míst lze bezplatně volat Help Line AIDS 800 144 444.



Zdroj: www.prevencehiv.cz Lidé před Vánoci přispívají do sbírek Přečíst článek ›

Autor: Milan Holakovský