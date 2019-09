Kauza Babišova střetu zájmů znovu doputovala 'na kraj'

Nové informace k řešení kauzy možného přestupku v souvislosti s údajným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) by mohly být za měsíc. Vyplývá to ze středečního sdělení ředitele středočeského krajského úřadu Jiřího Holuba. Ten potvrdil informaci Městského úřadu v Černošicích, který ve věci rozhoduje v první instanci (přičemž roli hraje to, ze předseda vlády žije v Průhonicích, a má tedy bydliště na Praze-západ), že po srpnovém rozhodnutí byl předán materiál včetně odvolání Babišova zmocněnce odvolacímu orgánu. Jinými slovy - kauza putovala na krajský úřad.

Andrej Babiš. | Foto: Deník / Vladimír Šťastný

„Na kraj“ přichází věc už podruhé. Na jaře již krajský úřad posuzoval první černošické rozhodnutí z ledna, proti němuž se Babiš odvolal – přičemž věc Praha vrátila zpět do Černošic k novému projednání. Tam v srpnu padlo nové rozhodnutí, jehož podrobnosti úředníci nekomentovali. Nyní tedy přichází další kolo projednávání. Holub potvrdil, že spis v záležitosti údajného přestupku podle zákona o střetu zájmů byl na krajský úřad doručen v úterý. „Krajský úřad se nebude až do skončení odvolacího řízení vyjadřovat,“ zdůraznil ve sdělení, které médiím rozeslal tiskový odbor hejtmanství. To také odkazuje na dřívější upozornění hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) i samotného Holuba, že věc se projednává v rámci přeneseného výkonu státní správy. Jinými slovy: věc závisí výhradně na rozhodnutí úřadníků, kteří mají tyto záležitosti v popisu práce – a nemůže ji ovlivňovat či do ní zasahovat nikdo, nikdo a vůbec nikdo. Babišův střet zájmů: Premiér se proti rozhodnutí úřadu odvolal Přečíst článek › „Na proces neveřejného správního řízení nemá a ze zákona nemůže mít vliv žádný zástupce samosprávy, tedy politik, a nemůže ho ovlivnit ani ředitel úřadu,“ uvádí prohlášení. Předem tak odmítá proklamace typu „úřad hejtmanky Jermanové z ANO šéfa ANO Babiše podrží“. Doplňuje dále, že správní lhůta pro vydání rozhodnutí krajského úřadu je 30 dní. Posuzování možného střetu zájmů se týká Babišova údajného vlivu na média začleněná do jím vybudovaného holdingu Agrofert. Před sedmi měsíci úředníci v Černošicích nepravomocně rozhodli o jeho vině a vyměřili mu 200tisícovou pokutu. Následovaly odvolání, vrácení, nové rozhodnutí a nové odvolání. Premiér, jenž firmy ze svého podnikatelského impéria převedl do svěřenských fondů (což však kritikům z řad protivníků nestačí), vytrvale odmítá, že by byl ve střetu zájmů; trvá na tom, že udělal vše, co po něm zákony požadují. Kauza Čapí hnízdo: Státní zástupce zastavil Babišovo stíhání Přečíst článek ›

Autor: Milan Holakovský