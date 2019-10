Jedním z dokumentů, které nasvědčují tomu, že vila na Čapím hnízdě byla určena pro Babišovy soukromé účely, je souhlasné stanovisko středočeské Krajské hygienické stanice, vystavené k projektové dokumentaci v září 2007. "Objekt bude sloužit k rekreaci rodiny majitele firmy a zároveň ke krátkodobému ubytování jeho hostů, popř. VIP návštěv," cituje z obsahu stanoviska web iROZHLAS.cz.

Informace o rekreačním bydlení rodiny majitele firmy je podle serveru zmíněna i v posudku společnosti Povodí Vltavy. V dokumentu od Státního energetického inspektorátu je navíc uvedeno, že potřebám majitele bude sloužit druhé nadzemní podlaží a podkroví centrální vily.

Zastavené stíhání

Kvůli postupu při financování Farmy Čapí hnízdo byl premiér Babiš v říjnu 2017 obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Letos v dubnu ho kvůli tomu policisté navrhli obžalovat. Podstatou případu je to, že společnost Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se pak společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do předloňského února, pak jej vložil do svěřenských fondů.

Premiér vinu dlouhodobě odmítá a letos v září městské státní zastupitelství jeho stíhání pravomocně zastavilo. Rozhodnutí může zvrátit pouze nejvyšší státní zástupce. Prezident Miloš Zeman ale uvedl, že v takovém případě by Babišovi udělil abolici, tedy zastavení trestního stíhání.

Stíhání kromě premiéra Babiše čelila i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. I v jejich případě bylo stíhání zastaveno. Zastavení se zatím netýká premiérova syna Andreje Babiše mladšího, kterého policie vyšetřuje zvlášť.