Jídlo rozdávali v neděli 24. února od 16 hodin před kolínským hlavním nádražím, kde už krátce po čtvrté hodině hodovalo několik strávníků. Akce se konala počtvrté a tentokrát se vařil indický dhal ze žlutého hrachu, z červené čočky a zeleninový vývar.

S nápadem rozjet Food Not Bombs v Kolíně přišli Jan Dousek a Jan Darebný, chvilku na to se k nim přidal Ondřej Nešetřil. Společně se tak stali prvními zakladateli kolektivu. Postupem času se ke klukům přidávali i další pomocníci.

Finance shánějí různě, každý zájemce může dobrovolně přispět na činnost kolínských Food Not Bombs do kasičky, která stojí hned vedle kastrolu s chutným jídlem. Tu sebou nosí i do místního Baru Pod Hodinama. Mimo jiné částečně vypomohl i kolínský Prostor plus.

„Na začátku nám Prostor poskytl suroviny z potravinové banky. Jinak to převážně financujeme z vlastní kapsy či z příspěvků. Povedlo se nám vybrat pěkné peníze na benefičním koncertu,“ uvedla Jana Pánková, jedna z aktivních členek. „První dvoje vaření probíhalo v nízkoprahovém centru v Kolárce. Jinak se vaří u mě doma,“ doplnila.

Do budoucna mají plány vařit přibližně do května, a pak začít znovu na podzim. „V létě by bylo fajn pořádat aspoň jednorázové akce, jednou do měsíce. A spojit to třeba s nějakým hraním na kytaru,“ uvedla Jana Pánková. To prozatím chtějí dořešit. Vedle toho je zapotřebí větší propagace, která by pomohla dostat se do podvědomí místních strávníků.

Food Not Bombs ve volném překladu znamená Jídlo místo zbraní. Vzniklo v roce 1980 v americkém Bostonu, a aktuálně funguje po celém světě. Vedle pomoci potřebným bez jakéhokoliv rozdílu a diskriminace, je cílem upozornit i na válečnou problematiku.

I přes vysoký počet hladovějících, státy po celém světě každoročně vydávají peníze na ozbrojení či armádu. A tak je jednou z hlavních filozofií otázka: „Proč lidstvo vydává stále více peněz na ozbrojení, když více než miliarda lidí hladoví?“ Na tento paradox se sdružení snaží poukazovat.