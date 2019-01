Šedesát pět procent Čechů se chystá na tuzemskou dovolenou, většinou vlastním vozem. Pokud jedou do zahraničí, preferují odpočinek u moře. Bydlet budou nejčastěji v hotelu či penzionu, stále populárnější jsou ale prázdninové pronájmy.

Dvacet pět procent českých rodin se letos s náklady vejde do 10 000 korun. Vyplývá to z průzkumu firmy Europ Assistance. „Z destinací jezdí Češi nejraději k moři. Řada z nich zvládne v létě dvě dovolené, přičemž jedna z nich je zpravidla tuzemská. I k moři ale vyrážejí lidé často vlastním autem. Dokazují to mimo jiné incidenty, které evidujeme v transferních státech jako je Německo, Rakousko či Slovinsko," popisuje Michal Egert z Europ Assistance.

Jaké destinace pro letní dovolenou Češi preferují?

Celých 21 procent Čechů už zažilo během cesty na letní dovolenou nějakou nehodu či poruchu. „Auto je o prázdninách stále nejčastějším dopravním prostředkem. Riziko poruchy či nehody Čechy neodrazuje. Vyráží v něm jak na tuzemské, tak zahraniční cesty v rámci Evropy," popisuje Michal Egert. „Loni jsme zasahovali při více než deseti tisících událostech na silnicích. Většinou se jednalo právě o poruchy vozu, méně často pak o nehody," dodává.

Téměř 80 procent Čechů, kteří vyráží na dovolenou autem, považují za hlavní benefit cest vlastním vozem svobodu. Tedy možnost jet kdykoli kamkoli, měnit místa pobytu a jezdit na výlety. „Průzkum ukázal, že Češi se na silnici nejvíce obávají nehody, dále mají také strach z poruchy, se kterou si neporadí a zůstanou na neznámém místě bez pomoci. Přesto celých 26 procent z těch, kdo za sebou mají takovou zkušenost, vyráží na dovolenou autem i letos," popisuje výsledky průzkumu Egert.

Celá čtvrtina českých rodin se letos s náklady na letní dovolenou vejde do 10 000 korun, zato každá jedenáctá utratí naopak více než 45 000 korun. Češi také přichází na chuť bydlení v soukromí. Trendu Airbnb či pronájmu chat a domů už podlehlo celých 39 procent z nich. Stále ale vede pohodlí hotelu. Kempování holduje jen devět procent dobrodruhů.

Jak Češi nejčastěji tráví letní dovolenou?

Jen každý třináctý Čech považuje cestu samu o sobě za zážitek. Třicet šest procent lidí se cestou občerstvuje domácí stravou – řízky, obloženými chleby a podobně, o něco častěji tento typ stravování upřednostňují starší respondenti. Jen o něco méně lidí, tedy celá třetina, se spoléhá na restaurace či občerstvení