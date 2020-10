Nyní se tyhle možnosti mohou rozšiřovat. Platí to alespoň při cestování po hlavním městě a v těch oblastech středních Čech, které jsou již začleněny do systému Pražské integrované dopravy (PID). Jeho další rozšiřování sice přibrzdila opatření proti šíření koronaviru, počítá se však s pokračováním: nejprve by zřejmě mělo dojít na další oblasti v regionu Kolínska a Královéměstecka, pak jsou podle plánu na řadě části Kutnohorska se Zásmuckem a Sázavskem; následovat by měly část Berounska s Hořovickem a Rožmitálskem.

Vozidla PID jako na dlani

V systému PID je nově k dispozici detailní přehled o pohybu autobusů příměstské dopravy i hromadné dopravy v metropoli – včetně informací o jejich aktuální poloze. Zájemcům je nabídne webová aplikace mapa.pid.cz – a vyčíst z ní lze mnohem víc než jen údaje o aktuální pozici, o zastávce, k níž se právě autobus blíží, celkové trase a případném zpoždění.

Nechybí informace o tom, kterému z dopravců patří, kdy byl nasazen do provozu či například jde-li o nízkopodlažní vozidlo nebo zda má klimatizaci. A vyhledávač umožní najít si tyhle údaje i o těch strojích, které zrovna nikam nejedou (či se vyjet nechystají), a tak se v mapě aktuálně neobjevují; stačí zadat třeba registrační značku.

Tyhle informace zřejmě nejvíc zaujmou nadšence pro veřejnou dopravu a možná i případné stěžovatele. Běžného cestujícího by asi sotva napadlo někde na zastávce koukat na mobilu do mapy, v níž v době špiček může naráz figurovat až tisícovka vozidel. Ani to však není problém díky možnosti přiblížit zobrazení aktuální poloze.



I přímo pasažérům však mapa může být užitečná – mimo jiné totiž umí zobrazit elektronickou odjezdovou tabuli pro konkrétní zastávku. A pro uživatele, kteří získají jistou zběhlost, se snadno stane i každodenním pomocníkem – třeba díky možnostem přiblížit mapu aktuální pozici uživatele či filtrovat spoje podle čísla linky. Lidé také mohou ocenit zpřesnění výpočtu zpoždění: nikoli už jen v závislosti na průjezdu zastávkami jako dříve, ale i podle určení aktuální polohy vozidla. To cestujícím nabídne lepší přehled třeba za situace, kdy autobus dojede do kolony.

Na vlaky a tramvaje se zatím čeká

Provoz na kolejích zatím v mapě chybí – to se však má změnit. Data o poloze vlaků už jsou k dispozici, překvapivě je však větší problém získat elektronickou podobu jízdních řádů v takové podobě, s níž by si počítačové systémy samy poradily: v takzvané strojově čitelné variantě. Až se tohle vyřeší (a snad se to podaří ještě letos), začnou se po mapě hemžit i vlaky (jejich zastávky už vidět jsou).

„Stejně jednoduše bychom chtěli v příštím roce zpřístupnit také on-line data o tramvajích. Jsou to zdánlivé maličkosti, které ale reálně zlepšují kvalitu MHD a šetří cestujícím čas, který by jinak strávili zbytečným čekáním,“ říká náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Elektriky v metropoli je ještě třeba dovybavit GPS moduly, které sledují aktuální polohu.

Mapa využívá takzvaná otevřená data o veřejné dopravě v reálném čase, jež jsou prostřednictvím městské datové platformy Golemio přístupná komukoli, kdo o ně projeví zájem, však může být inspirací i pro vývojáře dalších aplikací. Upozornil na to Zbyněk Jiráček, vedoucí odboru technického rozvoje a projektů organizace Ropid, které dopravu v rámci PID organizuje. „Současnou ambicí není jen samotné zobrazení poloh vozů v reálném čase na mapě, nýbrž také propojování a zpřístupnění dat i dalším aplikacím,“ potvrdil.

Co nabízí mapa polohy autobusů



- Údaj o aktuální poloze spojů zařazených do systému Pražské integrované dopravy včetně údaje o trase, příští zastávce, jízdním řádu a případném zpoždění



- Údaje o konkrétním vozidle: dopravce, tovární značka a typ, výbava včetně informace o bezbariérovosti, rok výroby, dodání i uvedení do provozu, ale i registrační (státní poznávací) značka, podoba nátěru včetně fotografie či rozložení dveří; nechybí ani údaj o tom, na které lince autobus jezdil v uplynulých dnech



- Možnost filtrovat přehled linek, zobrazit zastávky a jejich odjezdové tabule



- Lze si přiblížit zobrazení podle aktuální pozice uživatele a sledovat tak veřejnou dopravu v dané lokalitě



Zdroj: mapa.pid.cz