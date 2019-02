Střední Čechy – Užít si svátky s rozumem – a hlavně je ve zdraví přežít. Tak lze shrnout varování policie před nadcházejícími svátky. Zkušenost z uplynulých let ukazují, že to nemusí být samozřejmé. Jedno ani druhé.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Nejde jen o alkohol

Velikonoční tragédie se odehrávají zvláště na silnicích. Když se lidé vydávají na dlouhé cesty za návštěvami příbuzných, jde o jedno z nejrizikovějších období roku, připomněla Eva Hašlová z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Východ. Loni během svátků zemřelo šest účastníků silničního provozu (přitom se zdaleka nejednalo o nejtragičtější rok). A není to jen proto, že za volat usedají nevyježdění sváteční řidiči – z nichž se mnozí nyní navíc vydávají na delší vzdálenosti po dlouhé zimní pauze. Ačkoli by se zdálo, že během Velikonoc má většina lidí spoustu času a mysl vyladěnou do sváteční pohody, na řadě velikonočních nehod se podepisují i shon, kvaltování a nervozita. Kritický může být zvláště pondělní návrat domů.

Na místo šoféra se navíc klidně posadí i machři, kteří by správně měli střízlivět někde v ústraní. Velikonoce si totiž leckdo neodmyslitelně spojuje s pitím alkoholu, přičemž řízení se někdy nevyhýbají ani rozjaření koledníci. Při silničních kontrolách policisté loni nachytali 223 šoférů, kteří měli upito nebo byli pod vlivem drog. „Právě alkohol sehrál roli u 69 dopravních nehod,“ upozornil policejní prezident Tomáš Tuhý.

Není tedy náhodou, že policie chystá dopravně bezpečnostní akce, při nichž lze na hlídky narazit nejen na těch nefrekventovanějších tazích. Vedle alkoholu u řidičů (který je však stejně nebezpečný také u cyklistů a chodců) se pozornost soustředí především na používání bezpečnostních prvků a technický stav vozidel; stranou pozornosti ale nezůstane ani dodržování rychlostních limitů, upozornila Markéta Johnová z mělnické policie. Její kolegyně z Příbrami Monika Schindlová zdůraznila ještě pásy i dětské autosedačky a telefonování za jízdy.

Svátky se samopalem

Více policejních hlídek bude však možno potkat nejen u silnic, ale i v ulicích. Podle slov Schindlové ohlídají hlavně místa s vyšší koncentrací osob: nákupní centra, nádraží, trhy nebo církevní akce. V rámci standardních protiteroristických opatření je stejně jako během vánočního období možné ve větších městech potkat i policisty se samopaly, upozornila policistka Hašlová. V této souvislosti dále připomíná Iveta Skupien z policejního prezidia: provozovatelé kulturních a společenských akcí mohou získat rady, jak přispět k zajištění bezpečnosti návštěvníků, na speciální infolince 800 255 255.

Velikonoční upozornění pro řidiče aut, motorkáře, cyklisty i chodce:

- Ve zvýšené míře dbejte na svou bezpečnost

- Před jízdou nepožívejte alkohol ani jiné omamné látky

- Buďte k sobě maximálně ohleduplní a tolerantní

- Myslete i na případné chyby ostatních – předvídejte a počítejte s tím, že můžete potkat svátečního řidiče s nepředvídatelnými reakcemi

- Dodržujte pravidlo takzvaného zipu (připomenout by si je měli zvláště šoféři, kteří usedají za volant spíše příležitostně)

- Chodci a cyklisté by měli vždy pamatovat na dobré osvětlení a nezapomínat doplnit své oblečení reflexními prvky

- Vyjíždět na cesty se vyplatí s dostatečným předstihem; vždy je třeba počítat s možným zdržením

- Zvláště při jízdě po dlouhodobě rekonstruované dálnici D1 je na místě obrnit se trpělivostí a počítat s kolonami



Zdroj: Policie ČR