Registrační systém na očkování v prvním testu příliš neobstál

Ještě je co zlepšovat. Tak se zástupci krajů staví k chystanému registračnímu systému pro rezervaci termínu očkování proti koronaviru, který jim po zapracování uplatněných připomínek vládní tým v úterý nabídl k vyzkoušení. Testování má předcházet pátku, kdy by elektronický systém měl být nabídnut v ostrém provozu seniorům nad 80 let.

Očkování proti covidu. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Právě ti se mají stát prvními uchazeči o přidělení vakcíny z řad běžných občanů. Mnozí asi budou s registrací potřebovat pomoci – řada lidí v této věkové kategorii nemá s elektronickými systémy zkušenosti a ani nevlastní počítač nebo mobil s přístupem k internetu. Budou tedy hledat pomoc u svých blízkých, sousedů, zřejmě i praktických lékařů – a obzvlášť na malých vesnicích třeba na obecním úřadu. Ani mladší lidé, kteří tohle všechno mají, však v úterý neuspěli. Pořádně si v testovacím provozu měli vyzkoušet, jak systém funguje, pracovníci Krajského úřadu Středočeského kraje. V úterý dopoledne však nevyzkoušeli. Poskytnutá přístupová oprávnění, určená speciálně k tomuto účelu, jim přístup neumožnila, informovala hejtmanka Petra Pecková (za STAN). Některé další kraje ohlašovaly, že práva přístupu ještě ani nemají. Na vlastní kůži už koronavirus poznalo bezmála 110 tisíc Středočechů Přečíst článek › V rezervačním systému tak, jak byl představen, navíc Peckové chybí desítka očkovacích míst ve středních Čechách. Prozatím jich je v kraji 15, ale rezervační systém počítal jen s očkováním v oblastních nemocnicích – tedy těch velkých krajských. „Doufám, že to do pátku stihnou do systému dát,“ poznamenala hejtmanka. V reakci na upozornění na nedostatek totiž kraj obdržel informace o postupu, jak chybějící místa zaregistrovat. Což se také neprodleně stalo. Třeba hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS), který je současně předsedou Asociace krajů ČR, míní, že by bylo záhodno systém důkladně otestovat, jak bude reagovat pod zátěží: v době, kdy se začne přihlašovat množství reálných uživatelů. Tahle nedůvěra k elektronickým systémům nabízeným občanům státem přitom není jen tak nějak spadlá z višně. Ještě je v dobré paměti start e-shopu na prodej dálničních známek, který byl krátce po svém spuštění vypnut – přičemž jako vysvětlení předložilo ministerstvo dopravy obavy z možného přetížení. Kubu by nicméně obzvlášť zajímalo, zda i systém zažívající nápor dokáže lidem přihlašujícím se z celé republiky správě přidělovat místa a časy očkování.

