Výstava odkazuje k proslulé knížce Jiřího Trnky z roku 1962, která vypráví o pěti klucích, kteří objeví cestou do školy za rezavou brankou tajemnou, zarostlou zahradu. V jejích útrobách se pak setkají s různými, převážně zvířecími tvory a prožívají s nimi nejrůznější absurdní a směšná dobrodružství. Kniha ani po 60 letech neztratila nic ze svého půvabu a vtipu a baví dnes již třetí generaci čtenářů.

„Ať už jste Trnkovu Zahradu četli či nečetli, číst nechcete, zatím to neumíte nebo už jste to zapomněli, můžete si příběh oživit nebo se s ním teprve seznámit díky naší interaktivní expozici,“ říká syn Jiřího Trnky Jan. Ten je spolu se svým synem Matyášem tvůrcem výstavy, která přenáší hrdiny z média tištěného do média audiovizuálního. Její podstatou je hra, která aktivně zapojuje návštěvníky. Kladno bude výstavu hostit až do poloviny listopadu.

„Letošní prázdninové počasí je skutečně rozmarné, proto chceme dětem a jejich rodičům nabídnout krásný zážitek, ať už je venku jakkoliv. Výstavu jsme proto zahájili již nyní o prázdninách. Navíc žádný návštěvník, ani slon nemusí plakat, že kvůli návštěvě Zahrady nestihne přijít včas do školy, jako tomu bylo v Trnkově příběhu,“ směje se náměstkyně primátora Petra Melčová a připomíná, že Statutární město Kladno a Kladenský zámek i touto výstavou odkazují k oslavám nedožitých 100. narozenin kladenského rodáka Zdeňka Milera, který s Jiřím Trnkou spolupracoval a vytvořil pro studio Bratři v triku logo tří kudrnatých kluků v pruhovaných tričkách.