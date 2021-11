Poutní areál sv. Prokopa v Sázavském klášteře sice už hlavní sezonu ukončil, avšak nadále zve na příležitostné akce. Z těch nejbližších lze připomenout středeční setkání s historikem v autentických místech, kde se odehrává děj elektronické hry Kingdom Come: Deliverance, jež hráče přenáší právě do středověkého Posázaví. Zvát další zájemce už ale nelze: oba termíny jsou vyprodány. Speciální prohlídky po stopách této hry se konaly již dříve – a pro velký ohlas, kdy se na řadu zájemců nedostalo, byly vypsány termíny dodatečné, připomněla projektová manažerka Středočeské centrály cestovního ruchu Karolína Kratochvílová. „Všechny už jsou opět obsazené,“ konstatovala. I zájemci, kteří nemají vstupenku koupenou předem, však ve středu v klášteře uspějí: správa památky ve státní svátek nabídne mimořádné posezonní prohlídky s představením prací na obnově po roce 1989 i dalších plánů pro brzkou budoucnost. „Návštěva kláštera rozhodně není nudnou záležitostí,“ zdůraznila Kratochvílová.

Sázavský klášter také na sobotu 27. listopadu ohlašoval program Vstupujeme do adventu. Ten je ale zrušený. Vstupujeme totiž také do dalšího období s rozmachem koronavirové nákazy. Zatím platí pozvánka pro následující den odpoledne k setkání v kapitulní síni, ambitu a opatské kapli s hudbou tradičních rorátů prokládanou slovy císaře a krále Karla IV. i mystika a světce Bernarda z Clairvaux. Akce Rorate Coeli je plánována na 28. 11. a následně ještě na neděli 12. 12., na čemž se zatím nic nemění – jen je dobré připomenout, že kvůli velmi omezené kapacitě (15 osob) je nutná telefonická rezervace.

Klášter sv. Františka z Assisi ve Voticích připomíná Dlouhá jako místo, jež nabízí komentované prohlídky, během kterých se návštěvníci seznámí s historií kláštera a životem františkánů. „Kromě toho jsou v areálu kláštera umístěny expozice Vlastivědného muzea Voticka, galerie regionálních umělců a zrestaurované věžní hodiny. Vyhledávaná je zdejší stálá expozice kočárků a panenek, obsahující i řadu unikátů, jako například gumové panenky vyrobené továrnou Baťa,“ upozornila Dlouhá. Aktuální je ve votickém klášteře sezonní výstava Afghánské výšivky a český patchwork, mající trvat už jen týden, a do konce listopadu by mělo být možné zhlédnout výstavu obrazů Miry Svorové Postcards from Home. Na prosinec se chystá výstava betlémů.

Svatá Hora, prezentovaná jako mariánská barokní perla v srdci Čech, je především poutním místem. Zájemcům také nabízí komentované prohlídky představující největší zajímavosti. „Ze zdejší přístupné zvonice se naskýtá jedinečný výhled na Příbram. Návštěvníci se mohou podívat do sklepení Svatohorského muzea, hodinové věže, klenotnice anebo si mohou prohlédnout vystavené olejomalby,“ vyzdvihuje Dlouhá z bohaté nabídky. „V zimním období je potřeba prohlídky předem domluvit; minimální počet osob k uskutečnění prohlídky je pět. Jako alternativa pro jednotlivce se v tomto období nabízí prohlídka se zapůjčeným textem,“ připomněla.