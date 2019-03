Praha - Přestože letošní ročník United Islands of Prague, který proběhne už tento víkend, překvapil svým přesunem na území slavícího Karlína, jeho jistotou zůstává kromě nabídky zajímavých zahraničních jmen již osvědčená Klubová noc. I tentokrát vypukne den před samotným festivalem - tedy ve čtvrtek 22. června a její program se rozezní v desítce pražských scén.

Klubová noc. | Foto: Web United Islands of Prague

Jedním z nejskloňovanějších slov na české hudební scéně posledních let je termín "showcase". Značí přehlídku čerstvých a neokoukaných nadějí, interpretů, kteří vyčnívají a na které pořadatelé pomyslně sázejí a věří v jejich schopnosti oslovit další posluchače. Málokdo si u toho uvědomuje, že právě Klubová noc United Islands of Prague tento záměr naplňuje už několik let. A letošní ročník nebude výjimkou.