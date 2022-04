Jestliže celorepubliková kampaň začíná 13. května na Jičínsku a v Hradci Králové (kam to někteří motorkáři ze středních Čech, třeba z Mladoboleslavska či Nymburska, ostatně nemají příliš daleko), vlastní středočeská akce se uskuteční v pátek 29. července. Účastníci budou mít sraz v Mníšku pod Brdy na Praze-západ a jejich projížďka skončí na „příbramském“ polygonu – tedy u Dlouhé Lhoty nedaleko Dobříše. Pro některé motorkáře ze středních Čech by však mohly být zajímavé také vyjížďky končící na polygonech v Sosnové (27. května), Vysokém Mýtě (15. července), Jihlavě (22. července) či Mostě (5. srpna) – i ty mohou mít z jezdeckého pohledu vlastně „za humny“. Celkově letošní ročník akce zahrnuje devět termínů, když se zapojila všechna centra bezpečné jízdy v republice.

Zdroj: Youtube

I když se vyjížďky s účastí policistů na motocyklech (a někde i s účastí vysokých policejních funkcionářů, kteří se představí jako aktivní motorkáři) mohou zdát ještě daleko, na plánování účasti je čas už teď. Akce na polygonech s bezplatnou ukázkou výcviku jsou sice otevřeny všem příchozím, avšak na společné jízdy policisté vezmou jen zájemce, kteří si účast rezervovali předem. Z minulosti je známo, že jezdci mají značný zájem – avšak z bezpečnostních důvodů nelze vytvářet skupiny neomezené velikosti. „Přestože limit účastníků na jednu vyjížďku je stanoven na 250 motorkářů, předpokládáme, že samotných akcí na polygonech se zúčastní více zájemců,“ konstatovala Hana Rubášová z policejního prezidia. Je tedy třeba vyplnit přihlášku na webu policie.cz.

Základy bezpečné jízdy

Z místa srazu, které účastníci najdou tamtéž i s GPS souřadnicemi, účastníci většinou po poledni organizovaně vyrazí na společnou jízdu po asi 80kilometrové trase, jež vždy končí na polygonu. Tam bude od 15 hodin připraven program výcvikového centra, k němuž se mohou připojit i ti, kteří nepřijeli se společnou výpravou. Dveře budou mít otevřené i ostatní motorkáři, ujišťuje policejní preventista Ladislav Beránek. „Zdokonalování řidičů motocyklů je skvělou formu osvojování si základů bezpečné jízdy a procvičení si ovládání motocyklu v krizových situacích v uzavřeném prostoru polygonu,“ upozornil.

Loni se středočeská etapa kvůli covidovým omezením stala jednou ze dvou akcí z celé kampaně, které se vůbec mohly uskutečnit. Tehdy se do Dlouhé Lhoty vyráželo z Příbrami, a to ve druhé polovině června. „Ačkoli byly teploty opravdu tropické, nikomu to náladu nekazilo – a všichni účastníci si společnou akci užili,“ shrnula dojmy policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

V mimořádném roce plném omezení se zaregistrovalo celkem 221 motorkářů. „Společná jízda se uskutečnila na trase v rozsahu cca 90 km. Následně policisté společně s motorkáři dojeli do výcvikového centra na polygonu Max Cars v Dlouhé Lhotě. Tam si všichni motorkáři mohli vyzkoušet bezpečnou jízdu, podívat se na několik dynamických ukázek, navštívit policejní stánek s preventivními předměty, využít služeb optometristy, který zájemcům změřil zrak a dal případné rady, navštívit stánek BESIPu,“ připomněla Schneeweissová, co bylo připraveno. Nechyběly ani ukázky kaskadérských kousků na čtyřkolce či představení záchrany zraněného motorkáře v podání zdravotníků.