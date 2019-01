Kolín - Další kolo slovního ping-pongu mezi budovami středočeského hejtmanství a radnice v Kolíně, v němž se přetřásá zrušení kolínské záchytné stanice pro opilce provozované do konce loňského roku městem, odstartoval v pátek krajský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

Ohradil se proti způsobu, jak Kolínští ve svých vyjádřeních reagovali na jeho středeční sdělení, v němž hovořil o málo vstřícném přístupu tamější radnice. „Považujeme za velmi nešťastné, že se s městem nedalo dohodnout. Přestože je starosta města Vít Rakušan (STAN) krajským zastupitelem, konečný verdikt o zrušení záchytky jsme se dozvěděli až z novin,“ prohlásil na samém počátku nynějšího handrkování.

Kolínskou odpovědí na jeho slova se stala tisková zpráva se sdělením, kdo, kdy a koho s předstihem informoval a jaký vývoj měla jednání zástupců města s krajem. Podle ní hejtmanství mající dostatek informací nemělo být překvapeno.

K tomu Bezděk v pátek uvedl: „Mohu potvrdit, že jsem osobně jednal 5. dubna loňského roku s tehdejším místostarostou města Kolín Tomášem Růžičkou (Volba pro Kolín), kdy jsem byl informován o tom, že město zvažuje uzavření záchytky. Písemně či jinou oficiální cestou mi to však sděleno nebylo. Tato informace se ke mně dostala až s určitým odstupem poté, co zastupitelstvo přijalo takové rozhodnutí (25. června 2018) a média ho zveřejnila,“ trvá Bezděk na svém.

Odmítá současně argument města, že „sdělení ke zrušení oprávnění k poskytování zdravotních služeb bylo doručeno a odsouhlaseno středočeským krajským úřadem dne 4. června 2018“. Skutečnost je podle jeho slov taková, že žádost o odejmutí oprávnění k poskytování zdravotní služby město odeslalo s datem 29. června.

„A rozhodnutí o odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb padlo v procesu správního řízení až 25. července, Údaje uvedené v tiskové zprávě se tak naprosto neslučují se skutečností,“ uvedl radní. S dodatkem, že toto rozhodování se odehrávalo v rámci procesu přenesené působnosti výkonu státní správy, do kterého žádný politik zasahovat nemůže a nesmí, a podle správního řádu.

Upozornil také, že podle jím upřesněného termínového kalendáře rozhodnutí kolínských zastupitelů o ukončení provozu záchytky k 31. prosinci, přijaté 25. června, přišlo o měsíc dříve, než padlo ve správním řízení rozhodnutí o odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Nadzvedla ho rovněž slova z tiskové zprávy středočeské tajemnice STAN Evy Maříkové odmítající jeho středeční postesknutí, že se Kolínské loni před koncem roku nepodařilo přesvědčit ke změně stanoviska ani nabídkou peněz na provoz. „Žádné přímé jednání mezi vedením města Kolína a Středočeským krajem na konci roku neproběhlo,“ uvedla Maříková doslova. „Naopak,“ kontruje Bezděk.

„Na přelomu měsíců listopad a prosinec jsem byl informován svým sekretariátem, že se mnou chce mluvit druhý místostarosta Kolína pan Michal Najbrt (Změna pro Kolín). Obratem jsem mu volal zpět, což se mi nakonec podařilo. Celou záležitost jsem s ním znovu probral a opakovaně jsem ho vyzval, aby Kolínští zvážili své rozhodnutí – s tím, že Středočeský kraj je připraven i nadále finančně podporovat provoz záchytné stanice, pokud bude provozována ve stávající podobě,“ uvedl Bezděk.

Upozornil, že v rozhovoru, který trval asi dvacet minut, zaznělo i vysvětlení, proč nelze přistoupit na představy představitelů Kolína, že by nová záchytka mohla být vybudována v kutnohorské nemocnici, spadající pod krajskou nemocnici v Kolíně. „Znamenalo by to pro Oblastní nemocnici Kolín, a. s., náklady ve výši cca 12 milionů korun, což se vzhledem k velmi nízkému počtu zachycených osob jeví jako zcela neadekvátní,“ prohlásil v pátek Bezděk.

„Je smutné, když víte, že například Mladá Boleslav přistupuje k problematice ošetření opilých osob zodpovědně – a snaží se kraji v této záležitosti vyjít vstříc,“ povzdechl ještě při srovnávání „pozitivního“ a „nevstřícného“ přístupu. S dodatkem, že jak na Mladoboleslavsku, tak na Kolínsku jsou přece automobilky i další průmyslové podniky zaměstnávající agenturní pracovníky, kteří služby záchytky čas od času potřebují.

Asi lze předvídat očekávaný protiargument: čísla o využití obou záchytek nejen v loňském roce, ale i ta postihující dlouhodobý trend, hovoří jinou řečí. A je přece rozdíl, když v Kolíně záchytku provozovalo město, zatímco v Mladé Boleslavi jde o součást krajské nemocnice. Navíc: jak by asi mohla být záchytka dál provozována ve stejné podobě, když se jedním z argumentů pro zrušení stala neschopnost zajistit její provozování v souladu s požadavky novely zákona? Či jak by bylo možno v prosinci měnit stanovisko, když už oprávnění k provozu pozbylo platnosti…

Říká se, že řeči se mluví a pivo pije. Protože se často pije i leccos tvrdšího, faktem zůstává, že po zrušení kolínského pracoviště zeje ve středočeské síti záchytek díra, kterou se zatím nepodařilo zacelit. Nejbližší záchytná stance funguje v Mladé Boleslavi, další pak v Kladně a v Příbrami. S umisťováním osob ze středních Čech v Praze se v rámci standardního režimu fungování počítat nedá.