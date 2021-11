Originální kampaň na podporu očkování rozjeli prostřednictvím sociální sítě středočeští záchranáři. V kratičkém videu zveřejněném na twitteru nepoučují, nevyzývají – a dokonce se ani neobjevuje výraz „koronavirus“ nebo upozornění, že počty nově prokázaných případů nyní den ode dne stoupají. Jen hashtag #ockovanicovid19 a stylizované vyobrazení injekční stříkačky dávají na srozuměnou, oč tady jde.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Bílek

Poselství určené veřejnosti nesází ani na přesvědčování či obsáhlý výčet argumentů. Těchto debat už zazněly spousty. Mluvčí záchranářů Petra Homolová před otevřenou sanitkou ukazuje ochranný overal, který společně s respirátorem a rukavicemi patří ke klíčovému vybavení zdravotníků přicházejících do kontaktu s covid pozitivními pacienty – a sdělení je jednoduché: tyhle kombinézy by záchranáři rádi odložili. „Už nechceme do oblečků,“ vzkazují. A tečka, vlastně smajlík: spoléhají na to, že nic dalšího není třeba dodávat. Odpověď na otázku, jak pomoci, už přece každý zná…