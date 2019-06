Práce jsou rozděleny do několika etap, přičemž se situace z pohledu řidičů bude přiostřovat. Začínají diagnostikou Lanového mostu, kvůli níž budou od 2. července na místě uzavřeny levé (rychlé) jízdní pruhy. „Následně v tomto úseku od 16. července naváže zahájení prací na opravě svodidel od nájezdu z ulice Průběžná až po hranice Prahy 4 v obou směrech, kde práce omezí nejprve pravý jízdní pruh, a následně levý,“ uvedla Lišková. Od 8. července se navíc rozběhne rekonstrukce protihlukové stěny v oblasti Spořilova: v úseku mezi ulicemi Sliačská a Chodovská. Tam se začne demolicí – a do konce roku má vyrůst 700 metrů nové protihlukové stěny.

Nejzávažnější dopravní komplikace však přijdou na závěr diagnostiky Lanového mostu. Ten bude po dva víkendy zcela neprůjezdný: dopravní značení odkloní řidiče na objízdné trasy od 20. do 21. července a od 3. do 4. srpna. Úplné uzavírky jsou prý naplánovány tak, aby motoristy tolik nezabolely. „Aby práce zasáhly dopravu co nejméně, budeme pracovat vždy od sobotního poledne do nedělního odpoledne. O omezení budeme řidiče včas informovat,“ ujistila Lišková.

