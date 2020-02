V rámci odborné přípravy si všichni z těchto uchazečů fyzičku vylepšili. Uspět v testech dodatečně pak už nebyl problém. „Neslevujeme tedy ze zdravotních kritérií ani z požadavků na fyzickou kondici,“ konstatoval Kučera. Jen je někdy dobré dát uchazečům víc času na přípravu. Naopak nejsou ojedinělé případy, kdy právě úspěch ve fyzických testech, jejichž složení nabídli policisté k vyzkoušení středoškolákům v rámci projektu Přes bariéry s policií, přivedl do náborového centra nové adepty.

Fyzičku lze rychle dohonit

Test způsobilosti pro přijetí k policii se skládá ze čtyř disciplín: jde o běh na jeden kilometr, člunkový běh mezi metami vzdálenými 10 metrů, kliky a takzvaný celomotorický test: přechody ze stoje přes dřep do lehu na břiše a zpět; to vše po dobu dvou minut. Výkony jsou obodovány, přičemž podmínkou úspěchu je získat součet nejméně 36 bodů. Současně jsou však minimem čtyři body z jedné disciplíny – v žádné tedy nelze vysloveně vyhořet.

„Můžeme však nabírat i uchazeče s nižší mírou splnění, ale do půl roku musí testy z fyzičky složit, uvedl ředitel s tím, že když se příprava zacílí tam, kde je problém, potřebné zlepšení se dostaví mnohem dřív než do šesti měsíců. „Jde to natrénovat – a všichni to skutečně zmákli během velice krátké doby,“ chválí Kučera, že s limity si nakonec poradil každý zájemce.

Na podmínky se však nehraje v případě požadavku na bezúhonnost. Hlásí se i lidé, kteří nevyhovují – a v tomto případě zmírnění neexistuje. Bud uchazeč odejde sám, nebo dostane stopku v rámci přijímacího řízení. To, že by středočeští policisté klidně přivítali 370 nových kolegů, roli nehraje.

Nově loni nastoupilo 182 policistů

Plánované početní stavy středočeské policie dosahovaly loni na sklonku roku 3895 příslušníků, z toho obsazených míst bylo 3524. Zatímco přijato bylo během loňského roku 182 nových policistů, odešlo jich 172. Hodně z nich ve vyšším věku a s delší dobou služby; dokonce se na krajském policejním ředitelství hovoří o určité „generační obměně“.

Ne zrovna zanedbatelný je pohyb i v rámci policie, přičemž už je tradicí, že ze středních Čech odchází poměrně dost úspěšných absolventů výběrových řízení, kteří pak rozvíjejí další kariéru ve vyšších funkcích v rámci celostátních útvarů nebo u policie v Praze. Loni takzvaný úbytek převedením dosáhl 98, naopak přírůstek, zpravidla kvůli stěhování, 66.

To není tak daleko od předloňského poměru 85:68 – ale třeba v roce 2017 už se pomyslné nůžky rozevíraly mnohem víc: 140:62. A ještě o rok dříve byl rozdíl také citelný: 125:66. Dlouhodobě tvoří čtvrtinu sboru ženy, tři čtvrtiny jsou muži. Koncem loňského roku byl poměr v procentech 24:76; v absolutních počtech pak 846:2678.

Nábor ke středočeské policii

Rok Celkem žádostí Neúspěch: psychotest Neúspěch: zdravotní Neúspěch: fyzička Neúspěch: bezúhonnost Nakonec přijato */ 2015 898 478 18 5 15 167 2016 839 338 9 58 15 116 2017 829 136 12 45 21 105 2018 1289 276 3 0 23 199 2019 880 229 1 0 12 182



*/ U dalších stovek uchazečů ročně jsou další důvody nepřijetí: nejčastěji odvolání žádosti nebo nekontaktnost zájemce

Zdroj: Policie ČR