Nadvakrát tak reagoval na televizní pořad Reportéři ČT, který se v pondělí zabýval otevřeným dopisem záchranářky Veroniky Brožové ze stanoviště ve Zdibech na Praze-východ – a tím, co následovalo pak.

Brožová se uprostřed noci na 17. března v e-mailu odeslaném na hejtmanství ohrazovala proti údajnému nedostatku ochranných prostředků proti koronaviru, přičemž informace z tohoto sdělení, označeného jako otevřený dopis, se téměř v přímém přenosu objevily na serveru Náš region. Odstartovalo to velké haló v řadě médií i na středočeské politické scéně.

Proti publikovaným informacím (například pod titulkem „Bez ochrany vstříc riziku nakažení. Doktoři a sestry hasí pandemii koronaviru jako hasiči v Černobylu“) se vzápětí ohradili ředitel středočeské záchranky Jiří Knor i hejtmanka Jermanová – oba s tím, že jde o údaje nepravdivé, jelikož ochranné prostředky záchranáři k dispozici mají podle potřeby, a vyvolávající paniku. Hejtmanka avizovala i právní kroky – a pořad Reportéři ČT v pondělí přinesl informaci, že záchranářku Brožovou i Náš region vyšetřuje odbor extremismu a terorismu pražské policie.

„Šokující,“ zhodnotil Kupka, jenž oznámil, že požádal hejtmanku Jermanovou o informaci, co je předmětem trestního oznámení. „Na jednu stranu dokola záchranářům děkovat – a na druhou stranu na některé posílat trestní oznámení je neslýchané,“ durdí se.

Zjevně se neshodne se současnými představiteli kraje ani v tom, zda záchranáři ochranné prostředky k dispozici měli, nebo neměli. Zatímco krajský úřad odpoledne vydal poměrně obsáhlou tiskovou zprávu hovořící o tom, že záchranáři měli dostatek ochranných prostředků i na počátku nouzového stavu, Kupka tvrdí, že skutečnost je jiná. „Nyní je prokázáno, že tvrzení uvedená v dopise byla pravdivá – a došlo i k omluvě ze strany paní hejtmanky,“ napsal do dopisu, který adresoval policejnímu prezidentovi Janu Švejdarovi. O jeho odeslání informoval vpodvečer.

Nejedná se o žádný trestný čin, tvrdí Kupka

Žádá v něm vysvětlení k policejnímu prošetřování. Zjevně mu nestačí úterní vyjádření mluvčího pražské policie Jana Daňka, jenž uvedl, že případ se prošetřuje na základě podaného oznámení – přičemž kriminalisté nyní zjišťují veškeré okolnosti, aby určili, jestli se o protiprávní jednání jedná, nebo ne. A odbor extrémismu a terorismu se tomu nevěnuje proto, že by existovalo podezření z těchto skutků, ale prostě z toho důvodu, že mu to přísluší: policie dostala oznámení o možném šíření poplašné zprávy v době nouzového stavu.

S tím však Kupka zjevně není spokojen. Byť neví, co oznámení osahuje, jak naznačuje jeho první úterní výzva hejtmance, má za to, že ví dost na to, aby mohl říci, že otevřený dopis rozhodně není prací pro kriminalisty. „Na první pohled je zřejmé, že neobsahuje nic, co by mohlo být kvalifikováno jako trestný čin. Nejedná se o pomluvu, obecné ohrožení, ani žádný jiný trestný čin,“ zdůraznil Kupka.

„Nechápu, proč se tím policie zabývá. Případ by měla odložit okamžitě jako zjevně bezdůvodné podání. Pozastavuji se také nad podobou otázek Policie ČR adresovaných vyšetřovaným osobám, které Česká televize zveřejnila,“ napsal Kupka policejnímu prezidentovi.

Mezi středočeskými politiky Kupka s tímto názorem rozhodně není osamocen. O tom, že kauza nemůže skončit jinak než konstatováním, že se trestný čin nestal – a jen bude nějakou dobu otravovat život několika lidem – je přesvědčen třeba i Robin Povšík ze středočeské organizace ČSSD. Nezastaví se dokonce před přesvědčením, že v tomto případě došlo ke zneužití policie.