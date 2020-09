I Střední Čechy totiž výrazně překročily hranici nemocnosti, kterou němečtí odborníci považují za mezní hodnotu: limit 50 nakažených v přepočtu na sto tisíc obyvatel během posledních sedmi dní. Obyvatelé kraje se tak dostali do stejné pozice jako Pražané: do spolkové republiky sice cestovat mohou, avšak ne plně v duchu volného pochybu osob v schengenském prostoru. Pokud nebudou moci předložit negativní test vylučující jejich nakažení koronavirem, který není starší 48 hodin, čeká je 14denní karanténa.

Tu si musí naordinovat sami – a o svém pobytu informovat tamější hygieniky. Mělo by však být možné absolvovat do 72 hodin po příjezdu testování na německém území – a negativní výsledek by znamenal ukončení karanténních opatření. Podle prvotních informací by se však tato omezení neměla vztahovat na lidi, kteří do Německa jezdí pravidelně za prací – takzvané pendlery, pakliže nevykazují příznaky onemocnění covid-19.

Další rána pro cestovní ruch

Středočeský kraj se zároveň dostal v Německu na „černou listinu“ předkládanou tamějším obyvatelům. Před cestováním do středních Čech i do Prahy úřady, konkrétně německé ministerstvo zahraničních věcí, varují. Zřejmě to představuje ránu pro podnikání v cestovním ruchu v širším okolí hlavního města: Němci ve středních Čechách dlouhodobě představují nejpočetnější skupinu zahraničních návštěvníků hotelů a dalších ubytovacích zařízení.

To platilo i v období koronavirové krize. Podle údajů Českého statistického úřadu ve druhém čtvrtletí letošního roku právě Němci jasně převažovali mezi návštěvníky ze zahraničí. S podílem rovných 36 procent měli výrazný náskok před Slováky (27,7 procenta), Poláky (7,2 procenta) a Rakušany (6,0 procenta). Obyvatelé Německa sice nedostali zákaz cestovat, nicméně střední Čechy teď mají cejch regionu, jemuž je radno se nyní vyhnout. Podobná doporučení obyvatelé spolkové republiky obvykle respektují s poměrně značnou důsledností.