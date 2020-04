O tom, že je zrušena, informovala ve čtvrtek Veronika Vároši z ministerstva pro místní rozvoj.Tlumočila tak rozhodnutí, které vyhlašovatelé soutěže přijali po debatě s předsedajícími krajských hodnotitelských komisí. Včetně vysvětlení, že jde o reakci na šíření koronaviru.

Středočeští vítězové z loňska, Libovice (Zlatá stuha), Řisuty (Modrá stuha), Jinočany (Bílá stuha), Kněžice (Zelená stuha) a Žižice (Oranžová stuha), si tak své tituly podrží nejméně po dva roky. V roce 2019 se v rámci Středočeského kraje zapojilo celkem 17 obcí. Letos byla lhůta na podávání přihlášek do soutěže Vesnice roku 2020 stanovena až do 30. dubna.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) připouští, že soutěž je srdeční záležitostí snad všech soutěžících obcí – a do příprav vkládají spoustu energie jak starostové a starostky, tak často doslova celá vesnice: zástupci spolků, organizací i občané. Přesto je situace taková, že než letošní 26. ročník poškodit odklonem k nějakému provizoriu, to raději nic; bude to prý jen ku prospěchu věci. „Upřímně nás toto rozhodnutí mrzí, ale zároveň věříme, že příští ročník bude o to úspěšnější,“ poznamenala Dostálová.

Vároši doplnila, že s odpískáním soutěže se ruší také veškeré související akce; včetně motivačních seminářů. „Přihlášky do soutěže a uhrazené registrační poplatky budou obcím vráceny,“ konstatovala.