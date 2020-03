Zatímco v prosinci k takovémuto kroku přistoupila Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově, jejíž chod paralyzovalo napadení datové sítě počítačovým virem, aktuálně by se odklad neakutních zákroků měl týkat všech oblastních nemocnic kraje – tedy také těch v Kladně, Kolíně, Mladé Boleslavi a Příbrami.

Webové stránky nemocnic nicméně takové omezení zatím neohlašují. V souvislosti s koronavirem informují především o striktním zákazu návštěv – a dále třeba o omezení počtu vstupů do nemocničních areálů či o pozastavení provozu nemocniční kantýny. Pacientům se však jistě vyplatí platnost termínů telefonicky ověřit.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

O jiné novince týkající se oblastních nemocnic informovala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), jež také v neděli po poledni zmínila nejnovější informace o počtu osob, jež byly v kraji pozitivně testovány na přítomnost koronaviru: 23. Po jednání krajského krizového štábu upozornila na otevírání nových odběrových míst pro vyšetření právě na koronavirus, jejichž fungování zajistí oblastní nemocnice. Upozornila, že od soboty to začalo fungovat v Kolíně, od neděle v Benešově a Kladně, od pondělka by se měla připojit Mladá Boleslav – a do konce příštího týdne rovněž Příbram.

Zdůraznila však, že není žádoucí, aby se do nově zřízených odběrových center hnuly davy zájemců o testování. Ta jsou určena především pro lidi, které na odběr poslali hygienici. „Chci požádat všechny, kteří mají chuť si udělat test, protože jsou v karanténě, ale nemají žádné příznaky, aby do těchto odběrových míst nechodili,“ zdůraznila hejtmanka. „V tuto chvíli tak není kapacita na to, aby byli bráni na testy takzvaně lidé z ulice, neboť je zde omezení v počtu ochranných pomůcek,“ vysvětlila.