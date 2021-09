Cílem ukládaných sankcí není provozovatele trestat, ale především vychovávat, řekla Deníku mluvčí středočeské hygienické stanice Dana Šalamunová. Tak to bylo i v minulosti, kdy se hygienici snažili hlavně informovat a radit – a podařilo se dosáhnout toho, že tradiční provozovatelé táborů se přehmatů nedopouštějí. „Letos se objevili noví – a i ty chceme místo vysokých sankcí raději edukovat,“ řekla Deníku Šalamunová. „Aby se i oni hezky zajeli,“ konstatovala.

Na prázdninových táborech ve středních Čechách hygienici zaznamenali pět epidemických výskytů infekčního onemocnění. Ve dvou případech i s nájezdem sanitek odvážejících děti do nemocnic – z nichž se však většina záhy na tábor vrátila. „Jednalo se nejčastěji o gastrointestinální obtíže spočívající ve zvracení, průjmu a bolesti břicha; část nemocných měla také zvýšenou teplotu,“ uvedla Tomicová. Původce nákazy byl prokázán ve dvou případech – jednou Campylobacter jejuni (což ukazuje na nákazu z jídla) a jednou noroviry (tedy s přenosem kapénkami). Na virové onemocnění pak lze podle klinického průběhu usuzovat i v ostatních případech.

Letošní sezona dětských táborů nebyla ve středních Čechách tak pohodová, jak bývalo zvykem v minulých letech – a nestalo se to jen kvůli koronaviru. Nebo v důsledku počasí, kdy hned z kraje prázdnin bylo nutné šest táborů evakuovat; většinou i za asistence hasičů. Po silné bouřce se rozvodnily potoky, v podmáčené půdě hrozil pád stromů – a zpravidla to pro táborníky znamenalo předčasný návrat domů.

Až své dítě budete chtít příště poslat na tábor, zajímejte se o to, jaké má organizátor s pořádáním podobných akcí zkušenosti. Plyne to alespoň ze zhodnocení letních kontrol hygieniků. Zdá se, že noví provozovatelé někdy dělají přehmaty z neznalosti. A ne vždy jde jen o drobnost v administrativě.

